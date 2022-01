Elisabetta Gregoraci, show in bikini con il figlio Nathan Falco: ma è polemica con i fan per le stelle marine | Foto

02 gennaio 2022 a

a

a

Elisabetta Gregoraci continua a godersi le sue vacanze dorate in Kenya, dove l'ex marito Flavio Briatore possiede diversi resort. E così la showgirl si è divertita e ha regalato ai suoi follower numerosissimi (quasi due milioni), scatti da urlo in bikini. Il suo fisico è pazzesco, con curve al punto giusto e lato b davvero mozzafiato.

Elisabetta Gregoraci, trecce alla moda e bikini sexy in Sicilia: curve perfette | Foto

Insieme a lei il figlio Nathan Falco, avuto proprio dal matrimonio con l'imprenditore originario di Cuneo. Il tutto su uno sfondo perfetto, con mare cristallino. Sembra quindi che tutto funzioni a meraviglia, ma la serie di immagini pubblicate dalla showgirl ha provocato anche una polemica con gli stessi follower.

In due delle foto postate dalla Gregoraci, c'è prima Nathan Falco e poi la stessa Elisabetta con in mano due grosse stelle marine, tolte dall'acqua. Da qui il commento di una fan: "Le stelle marine in mano no però...". E ancora: "Hai appena ammazzato le stelle marine, complimenti". La Gregoraci evidentemente non sa che le stelle marine, anche se rimesse in acqua, possono comunque morire a distanza di giorni dopo essere state tolte dal loro habitat del mare. Ma la maggior parte dei follower ha perdonato la showgirl.

Elisabetta Gregoraci, dal polipo all'utero dopo il Gf alla carezza al cavallo con lato b in mostra e tacchi | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.