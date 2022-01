Stasera in tv domenica 2 gennaio film su Rai 4: Braveheart Cuore impavido

02 gennaio 2022 a

Un grande classico del cinema stasera in tv, domenica 2 gennaio, su Rai 4. Inizio alle ore 21.20 per Braveheart Cuore impavido, pellicola vincitrice di due Oscar. Mel Gibosn, che vestì i panni del protagonista, ma fu anche il regista di quello che è considerato sotto molti aspetti un capolavoro, vinse due statuette: quella di miglior film e quella di miglior regia. Nel cast, ovviamente, non solo Mel Gibson, amatissimo nel ruolo di William Wallace, ma anche Sophie Marceau e Brendan Gleeson, oltre a tanti altri attori molto apprezzati.

Sulla rete, dunque, continua in prima serata il filone del cinema storico ed epico di Hollywood. Braveheart Cuore impavido, si ispira a quello che sul finire del XIII secolo accade in Scozia. Sul trono siede Edoardo I, re d’Inghilterra. Lo scozzese William Wallace, la cui famiglia è stata massacrata dagli inglesi quando lui era solo un bambino, crescendo diventa un uomo colto, ma legato alle tradizioni rurali della sua terra natia. Tornato nel suo villaggio, sposa Murron. Quando la ragazza viene uccisa dai soldati inglesi, accecato dall’odio, Wallace dà inizio a una vera e propria rivolta che si trasforma presto in una lotta per l’indipendenza della Scozia. La pellicola non fa parte solo della categoria dei film epici e storici, da molti è considerata drammatica, visto che oltre a raccontare le gesta di William Wallace porta sul grande schermo anche i suoi dolori e degli scozzesi che vissero quella complessa pagina della storia.

Ma è esistito davvero sir William Wallace? Certo, (1270 – 1305) è considerato un patriota scozzese. Guidò realmente i suoi connazionali alla ribellione contro l’occupazione della Scozia da parte degli inglesi. Combatté e vinse diverse battaglie, considerato "persona del popolo". Riuscì a sfuggire alla cattura fino al maggio 1305 quando fu preso vicino Glasgow. Dopo un processo sommario, venne giustiziato in maniera atroce. Prima fu impiccato, poi squartato. La sua testa venne infilzata su un palo e messa in mostra sul London Bridge. Le membra furono esposte a Newcastle, Berwick, Edimburgo e Perth. Nel film, ovviamente, la vita di William Wallace è molto romanzata.

