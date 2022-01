Stasera in tv 2 gennaio, su Rai 1 il film Un viaggio a quattro zampe. La trama

02 gennaio 2022 a

Stasera in tv, domenica 2 gennaio, su Rai 1 ancora un film, come è accaduto quasi sempre durante i giorni delle festività natalizie. Inizio alle ore 21.15 per la prima tv dal titolo Un viaggio a quattro zampe. E' l’avventura di un cane che va alla ricerca del suo padrone, tra incontri che gli permetteranno di cambiare in meglio le vite con cui entrerà a contatto. Il film è di Charles Martin Smith e vede nel cast Ashley Judd, Jonah Hauer King, Edward James Olmos, Alexandra Shipp e Wes Studi.

La simpatica cagnolina si chiama Bella e affronta un lungo percorso prima di ricongiungersi con il suo padrone, un aspirante studente di medicina impegnato come volontario in un ospedale per reduci. Durante il suo viaggio, Bella incrocerà le vite di molti, tra i quali il cucciolo di un leone di montagna rimasto orfano e un veterano di guerra senza tetto. Grazie al suo spirito e alla sua energia positiva, durante la costante ricerca del suo padrone, Bella riuscirà a portare gioia e conforto a tutti coloro che incontrerà nel suo cammino. Un film in chiaro clima natalizio ma che per l'ennesima volta mette in evidenza l'importanza del miglior amico dell'uomo.

Film a parte, sono sempre di più le famiglie che nel nostro Paese, come nel resto del mondo, ospitano animali domestici. Ovviamente ai primi posti cani e gatti. Secondo la ricerca più recente, gli animali domestici che vivono con i loro "padroncini" in Italia sono circa 60 milioni. Il compagno più diffuso resta il cane, al 56%, seguito dai gatti che raccolgono il 49.7%. Al terzo posto spuntano a sorpresa le tartarughe, sono il 7.9% degli animali domestici. Poi i conigli nani: 5.3%. Veri e propri mondi, ognuno con le sue regole di convivenza, spesso generate proprio dagli stessi animali. Il film Un viaggio a quattro zampe dà una mano a comprendere quanto importanti siano proprio i cani.

