Alla scoperta di Cortina segreta, stasera in tv 2 gennaio su Rai 5. Le anticipazioni

02 gennaio 2022 a

a

a

Cortina d'Ampezzo non è soltanto il regno della mondanità e una tra le località sciistiche più apprezzate del mondo. Anche se negli ultimi decenni è stata raccontata come un luogo esclusivamente abitato dal jet set internazionale, Cortina, la regina delle Dolomiti, ha una storia che va oltre questa rappresentazione. Un’anima raccontata dal documentario di Francesco Zippel “Cortina Segreta”, in onda stasera in tv, domenica 2 gennaio, a partire dalle ore 22.10 su Rai 5.

Tattoo. Sulla nostra pelle, Speciale Tg1 sul mondo del tatuaggio

Il documentario racconta lo spirito nobile di un magnifico luogo, dove la natura si intreccia con la storia e con il vissuto di donne e uomini che ne conservano le tradizioni e l’unicità. È la terra delle Regole, l’antica comunità che ne preserva il territorio, i boschi e le montagne dai pericoli di uno sfruttamento intensivo. È la capitale letteraria, amata da Hemingway e Goffredo Parise. È la pista perfetta delle più spettacolari gare di sci alpino, nonché patria di Kristian Ghedina, imprendibile uomo jet della nazionale italiana. È il teatro di alcuni dei più incredibili passaggi della Grande Guerra. È la casa di tradizioni antiche e lo snodo di incroci multiculturali. È una scenografia perfetta fatta di luoghi incantati, picchi che sembrano scolpiti da artisti, laghi silenziosi e fitte foreste di larici. Cortina segreta è un viaggio in un territorio di cui si pensava di sapere tutto, ma che in realtà è ignoto ai più.

Alessandro Borghese alla scoperta di 4 Ristoranti in Valpolicella

E' un vero e proprio scrigno, pieno di gioielli segreti che vanno scoperti uno a uno se davvero si vuole amare un paese per il quale molti perdono la testa soltanto per il nome o per la corona di regina delle Dolomiti. Cortina d'Ampezzo lo scettro lo merita per molto altro e non solo per essere considerata un vero e proprio status symbol come accade ormai da decenni. Il documentario che questa sera, domenica 2 gennaio, va in onda su Rai 5, aiuta a comprendere meglio.

Da Caravaggio a Narni, il viaggio di Freedom oltre il confine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.