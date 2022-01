Stasera in tv domenica 2 gennaio, Speciale Tg1 sul mondo dei tatuaggi: Tattoo. Sulla nostra pelle

02 gennaio 2022 a

Stasera in tv, domenica 2 gennaio, su Rai 1 in seconda serata va in onda lo Speciale Tg1, inizio alle ore 23.30. Sono sette milioni gli italiani che hanno almeno un tatuaggio. Rappresentano il 13% della popolazione. Un dato che continua a crescere anno dopo anno perché sono sempre più le persone tatuate, in particolare i giovani e le donne. E non si tratta di un fenomeno legato solo alla moda. “C’è di più - spiega Alessandra Castellani, antropologa all’Accademia di Brera - i tattoo contribuiscono a formare l’immagine di una persona, a trovare in sé un’identità, in una società povera di punti di riferimento”. Il viaggio dello Speciale Tg1 è a cura di Enzo Miglino. Da Loreto, dove un tatuatore ha ripreso la tradizione dei marchi richiesti fino a metà ‘800 dai pellegrini che visitavano il Santuario, a Napoli, dove lo storico legame tra tattoo e mondo della criminalità è cambiato con il tempo: i clan non hanno paura di rendersi riconoscibili attraverso i tatuaggi, che anzi sono segni distintivi.

Tattoo. Sulla nostra pelle, questo il titolo, ripercorre e racconta anche il linguaggio nascosto dietro ogni simbolo o disegno. Arrivati ai giorni nostri con il mito degli esploratori, i tattoo servivano a raccontare fatti ed esperienze. Per Gippi Rondinella, storico tatuatore romano, “Ora sono dermoillustrazioni, decorazioni del corpo buone solo per l’estetica”. I giovani professionisti oggi lavorano quasi esclusivamente con Instagram, e tra le mode del momento ci sono i tatuaggi legati a vicende familiari e i ritratti dei propri cani. Calciatori e cantanti restano fonti di ispirazione.

“I tatuaggi sono le cicatrici che raccontano la mia vita - dice Blind, giovane rapper - e li ho fatti nei punti più visibili perché tutti capiscano subito chi sono”. Restano i rischi per la salute, specie quando non ci si affida a tatuatori che lavorano in studio. Dal 4 gennaio il nuovo regolamento dell'Unione europea sulle sostanze chimiche vieterà l’isopropanolo, sterilizzante aggiunto ai pigmenti colorati. Gli europei potrebbero ritrovarsi solo con tattoo in bianco e nero.

