Carlo Conti, la storia finita con Roberta Morise. Lei: "L'ho lasciato io, rapporto come tra padre e figlia"

02 gennaio 2022 a

a

a

Carlo Conti è probabilmente, con Amadeus, il conduttore televisivo più importante del piccolo schermo nazionale. Ha condotto Sanremo per più edizioni e ha portato al successo diversi programmi, su tutti Tale e quale show. Per quanto riguarda la vita privata, Conti ha sposato Francesca Vaccaro, costumista di 11 anni più giovane. La coppia ha avuto un figlio, Matteo, nato nel 2014.

Carlo Conti, dalla morte del padre al matrimonio con la moglie Francesca Vaccaro

"All’inizio non è stato facile. Io non so come si faccia il babbo: ho perso il mio a soli 18 mesi, quindi non ho alcuna figura di riferimento con cui confrontarmi - ha raccontato in una vecchia intervista a Grazia -. Allora ho iniziato a seguire semplicemente quello che mi diceva il cuore".

Carlo Conti, il matrimonio con Francesca Vaccaro a 51 anni: "Prima ero preso da lavoro e divertimento"

In passato Conti ha avuto una storia con la showgirl Roberta Morise, che successivamente ha rivelato alcuni dettagli circa la loro relazione: "Il motivo per cui questa storia è finita è il fatto che eravamo davvero tanto esposti - ha affermato la stessa Morise tempo fa -. Ho saputo delle nozze da un’amica comune che ha ricevuto l’invito e ovviamente non potevo certo rimanere indifferente. Mi è venuto spontaneo prendere il telefono. E’ vero che ti sposi con Francesca? Lui è stato vago: 'E’ vero che ne stiamo parlando, ci stiamo pensando'. 'Ma se ci sono già gli inviti'. Quando ci siamo lasciati si è detto che io volessi il matrimonio e i figli e Carlo no. Ma non era così, anzi. L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto - ha aggiunto sempre in una vecchia intervista -, tra noi si era creato quasi un rapporto padre-figlia". Queste le motivazioni addotte da Roberta. "La passione pian piano era sfumata - ha detto in passato -. Sarà stata anche colpa della differenza d’età". Carlo Conti è tra gli ospiti di Da noi a ruota libera, nella puntata di domenica 2 gennaio.

Emanuela Aureli, il marito Sergio conosciuto in discoteca e il rapporto speciale con Costanzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.