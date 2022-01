4 Ristoranti, lo chef Alessandro Borghese stasera domenica 2 gennaio in Valpolicella

02 gennaio 2022 a

Stasera in tv, domenica 2 gennaio, su Sky torna 4 Ristoranti, il programma condotto da Alessandro Borghese, inizio a partire dalle ore 21.15. Stavolta la puntata è dedicata a quattro locali di una valle meravigliosa, tra il lago di Garda e la zona di Verona, tra colline verdissime, vigneti e ulivi. Uno di quei gioielli noti nel mondo, sinonimo universale di vino: è la Valpolicella la nuova destinazione di Borghese nella puntata che come al solito andrà in onda su Sky e in streaming su Now, show cult produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia.

In Valpolicella si ammirano non solo i vigneti e le colline, ma anche le dimore storiche di ogni genere: ville rinascimentali alla veneziana, grandi case padronali e coloniche, secolari rustici in pietra riportati all'antico splendore. Tutto ciò perché questa zona è da sempre una meta turistica ambitissima: dagli antichi romani, che qui svernavano e godevano della salubrità dell'aria (e producevano l'antenato dell'Amarone) fino ai nobili veneziani della Serenissima, che nel Rinascimento e fino al Settecento, stanchi della laguna, la scelsero come la valle perfetta per costruirci le loro seconde case e trascorrerci le vacanze, respirando aria sana e bevendo bene; ma passarono da queste parti anche i francesi che erano guidati da Napoleone e poi gli austro ungarici a metà dell'Ottocento.

Un territorio, dunque, che sa farsi riconoscere e apprezzare nel mondo, talmente ambito da estendersi a est, a formare quella che ormai è nota come Valpolicella allargata, a comprendere altre valli come la Valpantena, la Valle di Mezzane e la Valle di Illasi. Naturalmente a sfidarsi, come sempre, saranno quattro ristoratori che hanno i loro locali gioielli nella zona. Quattro cene e poi le pagelle che stilano la classifica finale e assegnano il premio ma in cui, ovviamente, come sempre saranno decisivi proprio i voti di Alessandro Borghese.

