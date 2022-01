Stasera in tv domenica 2 gennaio, su Italia 1 Freedom oltre il confine. Le anticipazioni

02 gennaio 2022 a

Stasera in tv, domenica 2 gennaio, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20, nuovo appuntamento con Freedom oltre il confine, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. Cosa vedremo nella puntata di questa sera? Il viaggio inizierà nell'isola di Malta. Giacobbo seguirà le tracce di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, Michelangelo Merisi, più noto come Caravaggio. Freedom ripercorre le tappe del rocambolesco peregrinaggio del pittore lombardo che a Malta arrivò da fuggiasco dopo la condanna per l'omicidio di Ranuccio Tomassoni.

Ad accoglierlo fu il Gran Maestro dell'Ordine Alof de Wignacourt. Caravaggio diventò quindi cavaliere e donò a La Valletta alcuni capolavori straordinari che ancora oggi sono custoditi nell'isola. Le telecamere di Freedom entrano nella Concattedrale di San Giovanni, alla National Library, e infine nella botola del Forte Sant’Angelo in cui Caravaggio fu rinchiuso, dopo una rissa, all’alba di una nuova fuga. Il viaggio del programma prosegue nei segreti della mente, con la Sindrome di Stendhal. É possibile che la bellezza colpisca a tal punto da far stare male? É vero che gli italiani ne sono immuni? Esistono altre sindromi legate al mondo dell’arte?

La tappa successiva sarà la Sicilia. Giacobbo si addentrerà nella miniera di salgemma di Realmonte, nella costa sud ovest. A un passo dalla Scala dei Turchi e dalla Valle dei Templi di Agrigento: miniera in cui il sale ha sei milioni di anni. Fiore all’occhiello è la straordinaria Cattedrale di Sale. Poi l’Umbria. A Narni sono emersi racconti di un lontano passato tutti da ascoltare. Nei sotterranei, luoghi tenebrosi dove un tempo agiva il Tribunale dell’Inquisizione, si narra di torture e sofferenze, ma anche di un prigioniero che ha voluto lasciare messaggi criptati. Nella puntata si parlerà anche di stelle e della moderna astrologia. Per la rubrica Museo in 10 minuti, ci si sposterà nella Repubblica di San Marino con una visita al Museo delle Curiosità.

