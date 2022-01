Domenica In, Mara Venier rischia ancora la caduta: poi la gaffe su una ex fidanzata di Christian De Sica

02 gennaio 2022 a

Ancora un fuori programma per Mara Venier durante la puntata di Domenica In, in onda domenica 2 gennaio, primo appuntamento del nuovo anno. Mentre stava intervistando Christian De Sica, la conduttrice voleva alzare il livello dello sgabello, ma ha rischiato seriamente di cadere perdendo l'equilibrio, come peraltro le era già capitato qualche settimana fa.

Stavolta per fortuna la Venier è riuscita a evitare il peggio, per il sollievo di De Sica e della stessa conduttrice: "Eh no, caduta ad anno nuovo no", le parole che si è lasciata scappare. In quella circostanza il programma era poi stato preso in mano da Pierpaolo Pretelli, con coraggio sicuramente ma senza la personalità tipica di Zia Mara. Nel corso dell'intervista a De Sica c'è stato spazio pure per una piccola gaffe.

L'attore ha ricordato una sua ex fidanzata, poi la Venier gli ha chiesto se con lei si sentisse ancora. Il figlio di Vittorio, beffardo, ha replicato: "Non la posso sentire più che è morta", scoppiando poi a ridere in faccia alla presentatrice. La quale non si è più trattenuta sorridendo di rimando. Insomma, una puntata piuttosto scoppiettante.

