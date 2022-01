Red Canzian, quante donne: da Patty Pravo a Loredana Bertè: il retroscena sulla storia con Marcella Bella

02 gennaio 2022 a

a

a

Red Canzian è un cantante italiano famosissimo, soprattutto per aver fatto parte dei Pooh, i Baronetti della musica italiana, che hanno regalato tantissime canzoni di successo ai loro fan e non solo. Per quanto riguarda la vita privata, nel 1976 ha avuto una breve relazione con Patty Pravo (precedentemente impegnata con l’ex Pooh Riccardo Fogli), finita l’anno dopo per Loredana Bertè. Oltre a queste due grandi artiste, Red ha amato anche Mia Martini e ha avuto una storia anche con Serena Grandi. Poi nel 1973 la storia con Marcella Bella.

Red Canzian, la figlia Chiara da Delia Gualtiero: le nozze con Beatrice Niederwieser e la storia con Mia Martini

La relazione tra Red Canzian e l’interprete siciliana, Marcella Bella, è appunto iniziata nel 1973, quando entrambi erano solo poco più che ventenni. L'amore tra i due durò solamente pochi mesi, che però furono vissuti molto intensamente. Sebbene avessero mantenuto buoni rapporti, per molti anni i due non si sono visti né hanno parlato. Vite simili, condotte al pieno delle loro possibilità: ciò dava poco spazio al tempo libero e a coltivare un rapporto che, seppur positivo, non era più lo stesso. Ma perché si sarebbero lasciati, se entrambi hanno dichiarato che fosse una storia quasi da favola? Il retroscena sulla fine della storia arrivò in diretta tv.

Red Canzian, i tanti flirt e la malattia: due matrimoni e una figlia per il bassista dei Pooh

L'arcano fu svelato dalla cantante Jessica Morlacchi, andata come ospite alla trasmissione Vieni da me, condotta su Rai1 da Caterina Balivo. Durante la conversazione con la conduttrice, Jessica è arrivata a parlare dell’esperienza al programma televisivo Ora o mai più, dove Red Canzian e Marcella Bella sono stati giudici insieme. Raccontando di quella volta in cui i due battibeccarono sull’esibizione di Jessica, la cantante ha poi rivelato alla Balivo: “Lui ha lasciato lei: per questo ha rosicato", le parole dell'ex leader dei Gazosa. Red Canzian ha avuto una figlia, Chiara, dal primo matrimonio con Delia Gualtiero. Il cantante è tra gli ospiti di Da noi a ruota libera, su Rai1, domenica 2 gennaio, show condotto da Francesca Fialdini.

Red Canzian compie 70 anni, dai flirt con Marcella Bella al matrimonio con Beatrice. La malattia per cui ha rischiato la vita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.