Christian De Sica, il matrimonio con Silvia sorella di Carlo Verdone: dalle liti al mazzo di fiori della svolta

Christian De Sica è uno degli attori più popolari in Italia, noto al grande pubblico per essere stato il volto dei cinepanettoni che hanno avuto maggior successo. Nato il 5 gennaio 1951, ha sbancato i botteghini, con la svolta arrivata nei primi anni Ottanta con il celeberrimo Vacanze di Natale. Per quanto riguarda la vita privata, Christian De Sica e Carlo Verdone, prima di diventare cognati grazie al matrimonio di Christian con Silvia Verdone, sorella di Carlo, erano grandi amici.

Dal mito del padre all'amore per la sorella di Verdone: Christian De Sica e il nuovo cinepanettone

De Sica ha infatti raccontato più volte della difficile situazione familiare vissuta in famiglia quando era piccolo: i suoi genitori erano pieni di debiti, e il rapporto con il padre Vittorio era molto complicato per via della dipendenza di De Sica senior dal gioco d’azzardo. Dopo la sua morte tutti i debiti sono ricaduti su Christian, che a quel tempo aveva solo 23 anni. Christian De Sica e Silvia Verdone si sono sposati nel 1980, ma la storia d’amore non è stata accettata facilmente dalla famiglia di lei. “Io e Silvia ci siamo innamorati quando lei aveva 14 anni e io 21. Frequentavo casa Verdone perché ero compagno di banco di Carlo - ha raccontato in una vecchia intervista lo stesso Christian -. Ho fatto a botte con lui prima di fidanzarmi perché diceva che Silvia era una ragazzina e che la dovevo lasciar stare”.

Christian De Sica, con Silvia Verdone i figli Brando e Maria Rosa: in passato la storia con Isabella Rossellini

Anche Carlo Verdone, durante un’intervista rilasciata in passato ad Oggi, ha rivelato la stessa vicenda. “Ci furono liti per questa storia. Una volta presi da parte Christian, ci litigai e gli diedi anche uno schiaffone”, ha detto senza aggiungere troppi particolari. Ha spiegato che la situazione si è conclusa in pace quando, un giorno, De Sica si è dichiarato a Silvia presentandosi in casa della famiglia con un enorme mazzo di fiori. Quel gesto, pare, fu in grado di conquistare persino la madre. Dal matrimonio di De Sica e Silvia Verdone sono nati due figli: Brando, regista, e Maria Rosa, costumista. Christian De Sica è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata di domenica 2 gennaio.

Christian De Sica, chi è: età, moglie, figli e il litigio con Carlo Verdone per la sorella

