Bobby Solo, il figlio Alan e la lotta contro la droga: il cantante si rivolse a Vincenzo Muccioli

Bobby Solo, all'anagrafe Roberto Satti, è uno dei cantanti più conosciuti in Italia e non solo. Da Una Lacrima sul viso a Se piangi, se ridi e tanti altri, con i suoi brani ha fatto cantare una intera generazione, soprattutto negli anni Sessanta. Per quanto riguarda la vita privata, interessante la storia di uno dei suoi cinque figli, Alan. Quest'ultimo nacque dall’amore del cantante con la ballerina francese Sophie Teckel. Attualmente si occupa di pet terapy.

Ma a Storie Italiane in una vecchia intervista ha rivelato il suo passato e la sua dura battaglia contro la droga: “Le mie vulnerabilità mi hanno portato a militare all’interno di quelle che erano le proposte di quel periodo. Si iniziava con lo spinello piuttosto che con l’alcol, senza avere una guardia alta rispetto a quello che si incontrava. I miei, mio padre soprattutto, capiscono che è un momento catastrofico. Nel periodo del militare gli eccessi aumentarono ed ebbi un incidente significativo: caddi sui binari del treno Roma-Ostia e a salvarmi fu un maresciallo in pensione - ha raccontato -. Fui ricoverato e la mia famiglia si allarmò. Mio padre Bobby Solo aveva una grande amicizia con Red Ronnie, che gli disse di andare da Vincenzo Muccioli a San Patrignano”.

Un periodo difficilissimo ma che lo portò a disintossicarsi: “Non dimentico il mio primo incontro con la famiglia, dopo un anno, come previsto dai protocolli della comunità. Voglio che la mia testimonianza a molte famiglie possa permettere di riuscire a uscire da questa situazione, da questo tunnel buio. Mio padre? Non lo posso incriminare, noi ci siamo ritrovati da adulti, da padri di famiglia e non ho mai attribuito colpe specifiche ai miei genitori”, le parole di Alan. Bobby Solo ha sposato Sophie Teckel, ballerina francese nel 1967. La coppia ha messo al mondo tre figli: Alain, Chantal, Muriel ma nel 1991 hanno deciso di divorziare. Bobby, tempo dopo ha sposato Tracy Quade, ed ha avuto il quinto figlio, Ryan. Bobby Solo è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata di domenica 2 gennaio.

