Paolo Del Debbio, le figlie Maddalena e Sara con l'ex moglie Gina Nieri: "Preferisco le more"

Paolo Del Debbio è un giornalista e conduttore televisivo, noto attualmente al pubblico per essere alla guida del talk show di attualità in onda su Rete4, Dritto e Rovescio. Oltre alla sua carriera in tv, tuttavia, si è distinto anche per quella universitaria come professore, nonché per il suo attivismo politico. Classe 1958, è nato il 2 febbraio a Lucca ed è del segno dell’Acquario. Ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università della Santa Croce di Roma.

Nel 1988 ha cominciato a lavorare per la Fininvest, ricoprendo l’incarico di Coordinatore centro Studi e poi di assistente all’Amministratore Delegato. Per quanto riguarda la tv, ha iniziato come conduttore nel 2004 nel programma Secondo voi, mentre nel 2009 è approdato alla conduzione di tre edizioni di Mattino Cinque con Federica Panicucci. La grande popolarità è arrivata nel 2012 con la conduzione di Quinta Colonna, talk show politico di successo trasmesso in prima serata su Rete4. Tra le altre trasmissioni: Dalla vostra parte e Perché si perché no. Infine, dal marzo del 2019 conduce Dritto e rovescio.

Per quanto riguarda la vita privata, il giornalista in passato è stato sposato con Gina Nieri, super manager e direttrice degli affari istituzionali di Mediaset. La coppia ha divorziato, ma sarebbe in buoni rapporti. Paolo è padre di due figlie: Maddalena e Sara, entrambe nate dall’unione con la sua ex moglie. Oggi è single convintissimo: “Una donna mi deve piacere molto, mi deve colpire fisicamente. Mica faccio un’opera di carità, no? Direi che preferisco le more, ma la cosa importante è che mi piaccia a livello fisico: deve essere una questione di pelle, vera attrazione - ha affermato in una vecchia intervista a Chi -. E poi, l’occhio vuole la sua parte, certo, ma vorrei anche che fosse una donna autonoma, e venisse incontro alle mie esigenze e ai miei interessi". Paolo Del Debbio è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata del 2 gennaio 2022.

