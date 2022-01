Orietta Berti, con il marito Osvaldo i figli Omar e Otis: è nonna della piccola Olivia

02 gennaio 2022 a

Orietta Berti, all’anagrafe Orietta Galimberti, è una delle cantanti più famose in Italia. Nata a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, il 1 giugno del 1943, la Berti è una delle cantanti più popolari, capace di collezionare numerosi successi. Nel 1961 ha partecipato alla sua prima manifestazione canora ufficiale: il concorso Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia, con la canzone Il cielo in una stanza di Gino Paoli.

Con questo concorso ha conosciuto Giorgio Calabrese, all’epoca direttore artistico della Karim, che le ha proposto un contratto discografico e così è iniziata la carriera di successo della cantante. Per quanto riguarda la vita privata, Orietta Berti è sposata dal 14 marzo 1967 con Osvaldo Paterlini, di qualche anno più anziano. La Berti e suo marito hanno due figli: Omar (1975) e Otis (1980). Otis è sposato e ha una figlia di nome Olivia (di cui Orietta è quindi nonna). Recentemente, Jonathan Kashanian a Detto Fatto ha rivelato: “La vera cantante prevista in origine per il pezzo Mille (con Fedez e Achille Lauro) che tutti abbiamo cantato era Annalisa. Era stata contattata per prima all’inizio, dunque non doveva andare all’usignolo di Cavriago, ma qualcosa è cambiato e il brano è passato alla Berti”, ha affermato il personaggio televisivo.

L’ex gieffino ha aggiunto: “Fedez ha avuto l’illuminazione. Ha chiesto a una sua corista di cantare Mille, hanno mandato il demo alla Berti che ha risposto: mi piace ma scusate, come devo cantarla? Con la voce delicata e fatta bene della corista o con il mio modo di cantare un po’ antiquato e antico?”. Ed ecco l’intuizione del rapper milanese che l’ha esortata a 'cantarla come sei tu, come se fossi in doccia'”, le parole di Jonathan. Orietta Berti è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata di domenica 2 gennaio, in onda su Rai1 dalle 14.

