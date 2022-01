Massimo Ranieri, la figlia Cristiana da Franca Sebastiani: l'ultimo amore noto con Leyla Martinucci

02 gennaio 2022 a

Massimo Ranieri, all'anagrafe Giovanni Calone, è uno degli artisti più importanti nel panorama dello spettacolo italiano. Nato a Napoli il 3 maggio (Toro) 1951, è cantante, attore, interprete, conduttore televisivo, showman e regista, è un artista unico nel suo genere capace di conquistare ed emozionare con le sue canzoni ed opere. Da Rose Rosse a Perdere l'amore, da Vent'anni a Erba di casa mia, i suoi brani hanno segnato intere generazioni. La sua è una famiglia operaia molto povera, e Massimo Ranieri è il quarto di ben otto figli. Fin da piccolo, ha lavorato in diversi settori: farà lo strillone, ma anche il posteggiatore e poi comincerà a suonare nei ristoranti turistici della città.

Massimo Ranieri, la lunga carriera, gli amori e la figlia riconosciuta quando aveva 24 anni

Per quanto riguarda la vita privata, Massimo Ranieri è stato sentimentalmente legato a Franca Sebastiani (deceduta il 27 maggio 2015). Un amore importante da cui, il 6 luglio del 1971, è nata la figlia Cristiana Calone. Ai tempi lui era giovanissimo (aveva solo 19 anni) e per moltissimi anni non ha avuto rapporti con la figlia. Nel 2007, però, ha deciso di riallacciare i rapporti e, addirittura, di presentarla al suo pubblico. In passato è stato legato all’attrice Barbara Nascimbene, deceduta il 17 settembre 2018. “Se n’è andata una donna e una mamma meravigliosa. Sono vicino alle sue splendide figlie con tutto il mio affetto. Ciao Barbara, non ti dimenticherò mai", ha scritto Ranieri ai tempi sulla sua pagina Facebook.

Massimo Ranieri, la figlia Cristiana avuta da Franca Sebastiani: incontrata per la prima volta dopo 36 anni

Sulla figlia Cristiana si sa davvero pochissimo: ha un figlio (nato nel 2001). Tra gli altri amori di Ranieri anche Leyla Martinucci: un grande amore nonostante la forte differenza di età che anche quando è finito si è tramutato in qualcosa di bello, la giovane in una sua intervista per Di Più ha ammesso: “Io e Massimo ormai siamo lontani, però tra noi è rimasto l’affetto”, ha confidato tempo fa. Massimo Ranieri è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata di domenica 2 gennaio.

Massimo Ranieri e Gianni Morandi, una rivalità come Rivera e Mazzola: "Mai diventati amici"

