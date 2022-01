Linea Verde alla scoperta della Ciociaria. Le anticipazioni della puntata di Beppe Convertini e Peppone

02 gennaio 2022 a

a

a

Linea Verde nella puntata di oggi, domenica 2 gennaio, inizio alle 12.20 su Rai 1, propone una Ciociaria decisamente diversa dallo stereotipo rurale e contadino. Non trascurando le tradizioni e le eccellenze di un patrimonio gastronomico che regalano a questa parte del basso Lazio una identità forte, il viaggio di Beppe Convertini e Peppone questa volta si concentra sulle attività imprenditoriali che negli ultimi anni hanno saputo imporsi non solo a livello nazionale ma anche oltre i nostri confini. Un esempio è il famoso prosciutto di Guarcino, che viene esportato in tutta Europa. Sempre a Guarcino, l’incontro con Federica che, dopo aver concluso la sua esperienza come chef alle Isole Canarie, è tornata al suo paese per produrre i famosi amaretti apprendendo il segreto della ricetta originale dalle ultime depositarie anziane.

Saranno poi i Monti Ernici a indicare la direzione lungo la quale da sud a nord Beppe e Peppone si muoveranno lungo le loro pendici. La partenza è dal borgo medioevale di Alvito e proseguirà a Veroli dove incontreranno una donna, Lucia, famosa panettiera del luogo, che manda avanti l’antica azienda di famiglia produttrice del caratteristico pane del paese, così come sono quattro le donne che impastano il torrone di Alvito che per le feste è arrivato sulle tavole di francesi, belgi e soprattutto inglesi.

Beppe Convertini, chi è l'ex modello, conduttore e attore. La morte del padre, l'amore con Sara Ricci e le confessioni di Giovanni Carravetta

Non meno interessante la parte speleologica: si entrerà nelle Grotte di Collepardo dove una recente installazione di luci ad accensione programmata miscelate alla luce solare regala emozioni uniche, e si camminerà sul bordo del Pozzo d’Antullo, una dolina profonda 70 metri e larga 150, dove fino ai primi del ‘900 venivano calate pecore e capre per mangiare sul fondo erba fresca. Sempre a Collepardo si parlerà di erbe officinali e della loro distillazione, eredità della sapienza dei Certosini della Certosa di Trisulti, l’abbazia fondata nell’anno Mille da San Domenico di Sora e restituita alle visite del pubblico dallo scorso novembre. Mito, mistero e leggenda, infine, si incontrano ad Alatri davanti alle possenti mura ciclopiche, volute dal dio greco Crono diventato per i romani Saturno, dio dell’agricoltura e delle sementi. Insomma come al solito una puntata di Linea Verde che si annuncia intensa e ricca di spunti molto interessanti e consente di conoscere meglio la Ciociaria.

Peppone Calabrese, chi è il cuoco di Linea Verde: il ristorante a Potenza e l'amore per Damiana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.