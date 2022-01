Citofonare Rai2, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi, domenica 2 gennaio

02 gennaio 2022 a

Oggi in tv, domenica 2 gennaio, appuntamento con Citofonare Rai2 a partire dalle ore 11.15 sulla seconda rete della televisione di Stato. Il nuovo anno, il 2022 citofona a casa di Paola Perego e Simona Ventura. E' la stessa Rai 2 ad annunciare che "inizia un anno pieno di musica e allegria con tanti ospiti e amici in studio". Ma chi ci sarà nella puntata di questa mattina? Ivan Cattaneo e Edoardo Vianello (accompagnato da sua moglie Elfrida) si alterneranno in due interviste divertenti e ricche di aneddoti, con tanti filmati del passato che faranno ripercorrere le loro carriere e i numerosi successi che hanno collezionato.

Ivan Cattaneo ed Edoardo Vianello sono due artisti che in parte hanno segnato la storia della musica italiana. Davvero tante le loro canzoni che praticamente tutti conoscono. Nel corso della puntata racconteranno sia la vita artistica che quella personale. Insomma quella di oggi su Rai 2 è una occasione per cercare di conoscerli ancora meglio. Visto che il 2022 è appena iniziato, nel corso della puntata di Citofonare Rai2 l’oroscopo avrà uno spazio molto importante: Simone Morandi (Simon and The Stars) regalerà infatti agli spettatori le previsioni astrologiche di tutto l’anno.

Accanto al signore delle stelle ci sarà anche il giornalista Santo Pirrotta per raccontare qualche aneddoto e curiosità legato al mondo del gossip, abbinandolo di volta in volta a ogni segno zodiacale di uno o più Vip del momento. Come sempre non mancheranno gli interventi dei simpatici vicini di casa, Paolo Lanza e Cloris Brosca e la musica Live della Band L’Isola delle Rose. Insomma una puntata che si annuncia intensa e molto ricca di ospiti. Paola Perego e Simona Ventura saranno le padrone di casa con il chiaro obiettivo di iniziare il loro anno televisivo nel migliore dei modi, ovviamente anche dal punto di vista degli ascolti.

