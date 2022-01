Evoluzione Terra, Beppe Convertini a Sansepolcro alla scoperta dell'azienda del cavaliere Valentino Mercati

02 gennaio 2022 a

Oggi in tv, domenica 2 gennaio, a partire dalle ore 10.25 su Rai 1 torna Evoluzione Terra, il nuovo programma settimanale con Beppe Convertini. Sono otto puntate che andranno in onda sulla principale rete della televisione di Stato, per poi essere disponibili anche su RaiPlay. Storie di agricoltura e di aziende che dedicano tutte le proprie risorse alla terra e alla qualità dei prodotti che coltivano. Nel corso della puntata di oggi di Evoluzione terra, Convertini e il suo trattore faranno tappa a Sansepolcro, in provincia di Arezzo, per conoscere l'ambizioso progetto del cavaliere Valentino Mercati, il cui obiettivo è quello di diffondere una vera e propria cultura del biologico e del naturale per recuperare la consapevolezza tra l'uomo e la natura.

La sua azienda, riconosciuta come società benefit e leader nel settore dell'agricoltura biologica, si occupa della salute di oggi per preservare quella di domani con elementi 100% naturali. Beppe Convertini farà conoscere ai telespettatori progetti, metodi di lavoro e speranze per il futuro. Evoluzione Terra è lo sviluppo televisivo di un progetto che dal 2020 sostiene concretamente le realtà agricole. Sullo sfondo, gli scenari di una campagna italiana dalla straordinaria bellezza. In primo piano, le testimonianze di donne e uomini che credono in un futuro sostenibile da consegnare integro nelle mani delle nuove generazioni di agricoltori.

Si tratta di una grande viaggio attraverso la penisola guidato da Beppe Convertini che, a bordo di un trattore New Holland, contribuirà a far conoscere al grande pubblico l’agricoltura innovativa e tecnologica, evidenziando, altresì, il ruolo delle donne e il rispetto dell’ambiente. Evoluzione terra è un progetto di Cnh Industrial in collaborazione con 4Elements. Prodotto da Showlab e a cura di Maurizio Monti, è un programma scritto da Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli con Sacha Lunatici. La regia è firmata da Roberto Pinnelli. Essendo trasmesso di domenica mattina e su Rai 1, raggiunge ovviamente milioni di telespettatori.

