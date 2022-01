Margherita Buy, chi è. Il matrimonio con Sergio Rubini, la storia con Renato De Angelis e la lunga e gloriosa carriera

01 gennaio 2022 a

Stasera in tv, primo gennaio, nel programma Danza con me, in onda su Rai 1 (dalle 21.25) e condotto da Roberto Bolle, tra gli ospiti ci sarà anche Margherita Buy. L'attrice è protagonista del film Sette donne e un mistero insieme a Luisa Ranieri, Micaela Ramazzotti, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Ornella Vanoni e Benedetta Porcaroli. La regia è di Alessandro Genovesi. Chi è Margherita Buy? Romana, 59 anni, è di origini francesi. E' una delle attrici italiane più apprezzate. In carriera ha vinto sette David di Donatello, sette Nastri d'argento, cinque Globi d'oro e tredici Ciak d'oro. Nel 2011 ha ricevuto il premio alla carriera al Festival de Cine Italiano de Madrid.

Nel corso della sua carriera ha recitato, tra l'altro, nei film Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Le fate ignoranti, Caterina va in città, I giorni dell'abbandono, Viaggio sola e Mia madre, ma anche nelle serie televisive Amiche mie e In Treatment e in varie produzioni teatrali, tra cui La stazione e Due partite. Nella vita privata si è dapprima fidanzata con l'attore Sergio Rubini, per poi sposarlo nel 1990 e dal quale si è separata nel 1993, per divorziare nell'estate 2012. Nonostante l'addio sentimentale, i due sono rimasti molto legati e hanno continuato a collaborare dal punto di vista professionale. Dal 1996 al 2012 è stata legata al chirurgo Renato De Angelis da cui, nel 2001, ha avuto una figlia, Caterina.

Caterina è protagonista della serie In Vita da Carlo, fiction Amazon Original ispirata alla dimensione privata di Carlo Verdone, Interpreta la figlia del regista. A parte i film principali, già citati, Margherita Buy è stata protagonista in oltre sessanta pellicole. Sono state tredici, invece, le fiction in cui ha lavorato. Detiene il record dei premi e dei riconoscimenti ottenuti nei festival dedicati al cinema e allo spettacolo.

