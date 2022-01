Colapesce, dal sodalizio con Dimartino al mistero sulla vita privata: "Ma ho avuto storie grazie al mio lavoro"

01 gennaio 2022 a

Colapesce è uno dei cantanti più amati dal pubblico. In coppia con Dimartino ha partecipato a Sanremo 2021 con il brano diventato tormentone Musica Leggerissima. Colapesce, pseudonimo di Lorenzo Urciullo, è nato a Solarino, in provincia di Siracusa, il 6 settembre 1983 ed è appunto un cantautore italiano. Il suo nome d’arte è un riferimento alla siciliana Leggenda di Colapesce. E' del segno zodiacale della Vergine.

Ha iniziato a cantare come leader del gruppo Albanopower, prima di unirsi al progetto Santiago di Alessandro Raina. Per quanto riguarda la vita privata, il cantante è molto riservato. Al momento dovrebbe essere single.

Per quanto concerne la carriera, l'ex leader del gruppo Albanopower, ha pubblicato nel gennaio 2012 il suo album di debutto come solista, dal titolo Un meraviglioso declino. Con questo album, Colapesce ha vinto la Targa Tenco 2012 come “migliore opera prima”. Sempre nel 2012 si aggiudicato il premio “Fuori dal Mucchio” per il “Miglior esordio”. Nel 2014 ha pubblicato il suo nuovo singolo Maledetti italiani. Poi nel 2015 ha annunciato il suo nuovo album Egomostro. Nel 2017 ha pubblicato il singolo Ti attraverso, primo estratto dal nuovo album, Infedele pubblicato il 27 ottobre, anticipato anche da un altro singolo, ossia Totale.

Relativamente alla vita privata, in una vecchia intervista del 2017 a Vice aveva dichiarato: “Spesso gli ascoltatori proiettano aspettative che poi non sono vere su chi suona, magari invece di essere romantico sono uno stron*o per esempio - ha affermato tempo fa -. All’inizio mi è capitato di avere relazioni con persone grazie al mio lavoro, penso sia normale". Colapesce, insieme a Dimartino, è tra gli ospiti di Roberto Bolle nello show Danza con me, in onda su Rai1 sabato 1 gennaio 2022 dalle 21,15.

