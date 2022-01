Ornella Vanoni, è lei l'assassina di Sette donne e un mistero? Dall'amore con Gino Paoli a quello con una donna

01 gennaio 2022 a

"Lui balla, io canto e le altre sei... vedrete!!!". E' il post pubblicato qualche giorno fa sul profilo ufficiale Instagram di Ornella Vanoni. Stasera in tv, primo gennaio 2022, la cantante e artista sarà tra gli ospiti di Danza con me, lo show di Rai 1 condotto da Roberto Bolle nella prima serata della maggiore rete della televisione di Stato. Ornella Vanoni è una delle protagoniste di Sette donne e un mistero, film su un misterioso delitto di cui sono sospettate anche le altre sei protagoniste, Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti e Luisa Ranieri.

Ornella Vanoni non ha certo bisogno di presentazioni. E' una delle voci femminili che hanno fatto la storia della musica italiana, interprete che ha segnato intere generazioni di appassionati di musica. In una intervista rilasciata a Walter Veltroni, Ornella Vanoni ha rivelato alcuni dettagli della sua vita: "Ci sono due modi di invecchiare: ridendo di se stessi o prendendosi sul serio. Se scegli la seconda strada vivi male - ha affermato in quella circostanza - Così è una brutta vecchiaia e invece bella vecchiaia è ridere di sé, dei propri crolli, delle proprie rughe. Io guardo con tenerezza il mio corpo che cambia, è giusto sia così. Andiamo avanti finché possiamo”.

Musica a parte, nella sua vita privata Vanoni ha confermato di non avere più storie d'amore, anche se "di certe persone mi innamoro. A 62 anni, dopo una grande delusione, ho deciso di dire basta. Ho sbagliato, ho confuso la forza con la durezza". Durante quella intervista parlò anche della sua storia con Gino Paoli: "Eravamo due ragazzi di ventisei anni. Io stavo lavorando a Genova dove avevo preso questa casina a Boccadasse, non c’erano i telefonini, io non lo trovavo mai, una fatica. Per lui ho sofferto. Ma l’ho molto amato”. Ornella Vanoni ha anche svelato di essersi innamorata di una donna ed "ero amata. Non mi piace il sesso femminile, ma di una persona mi posso innamorare. L'amore non ha muri".

