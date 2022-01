L'Eredità, Francesca nuova campionessa, ma fa flop alla Ghigliottina e non stappa lo Champagne

01 gennaio 2022 a

Ancora una puntata ricca di emozioni e colpi di scena quella de L'Eredità, il quiz show di Rai1 in onda tutti i giorni dalle 18,45 e condotto da Flavio Insinna. A sfidarsi al Triello due new entry come Francesca e Oronzo, oltre al campione uscente Marco.

A spuntarla, con una cavalcata davvero trionfale e risposte tutte esatte, è stata Francesca, futuro avvocato, che non ha sbagliato nulla e si è presentata così alla Ghigliottina con un montepremi di 150.000 euro. Un bottino che si è ridotto a 37.500 dopo le parole Regione, Color, Calcio, Sciabola, Cameriere. A questo punto la neo campionessa ha optato per la soluzione Divisa. Ecco dunque che Flavio Insinna ha proposto il suo consueto ragionamento per far dire in pratica alla stessa concorrente la chiave del gioco finale, che in realtà era.

Francesca tuttavia ci riproverà anche nella puntata de L'Eredità in onda domani, domenica 2 gennaio sempre su Rai1 dalle 18,45. La campionessa si ritroverà davanti i suoi rivali al Triello, Marco e Oronzo. Appuntamento domenica 2 gennaio su Rai1.

