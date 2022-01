Nicoletta Peyran, ecco chi è il grande amore di John Malkovich: un'italiana nata e cresciuta in Piemonte

01 gennaio 2022 a

a

a

Ma chi è l'italiana Nicoletta Peyran, compagna da anni dell'attore americano John Malkovich, madre delle sue due figlie? E' nata e cresciuta in Piemonte, ha studiato le culture orientali e per molto tempo ha lavorato come aiuto regista. E' stato sul set di un film che i due si sono conosciuti. La lavorazione de Il tè nel deserto ha fatto scattare la scintilla di quella che è una intensa storia d'amore. Malkovich era stato già sposato con Glenne Headly (1982), ma il matrimonio era andato in fumo nel 1988 quando lui aveva avuto una storia con Michelle Pfeiffer incontrata durante Le relazioni pericolose. Nicoletta Peyran l'ha conosciuta l'anno dopo e tra loro è nata una storia profonda e molto intensa.

John Malkovich e l'amore, dal divorzio all'italiana Nicoletta, donna della sua vita. Il flirt con Michelle Pfeiffer

John Malkovich è considerato un vero e proprio simbolo del cinema americano. Protagonista di film eccellenti, ma anche di serie tv, ha amato la recitazione fin da ragazzino. Cinema e sentimenti a parte, ci sono diversi episodi e passioni che hanno segnato la sua vita. Nel 2013, mentre passeggiava per Toronto, ha assistito a un gravissimo incidente: un uomo anziano è caduto e si è ferito alla gola su un’impalcatura. L’attore gli ha immediatamente prestato soccorso e salvato la vita, riuscendo a contenere l’emorragia in attesa del personale sanitario. Nella sua vita coltiva la passione per la moda ed è diventato persino stilista, tanto da aprire una boutique a Prato, in Toscana.

Lillo, l'amore con Tiziana Etruschi e l'esperienza del Covid: salvo dopo la terapia intensiva

Si è sempre dichiarato ateo e uno dei suoi luoghi preferiti è il Portogallo, al punto di aver acquistato una casa a Lisbona. E sempre in Portogallo ha comprato anche una discoteca. Prima di diventare famoso nel mondo del cinema, è stato autista e commesso e in diversi locali si è esibito suonando la chitarra. Stasera in tv, primo gennaio 2022, sarà protagonista di Danza con me, il programma condotto da Roberto Bolle.

Frida Bollani Magoni, figlia d'arte di Stefano e Petra: "Ipovedente? Per questo ho l'orecchio assoluto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.