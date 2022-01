John Malkovich, chi è il grande attore americano. Il matrimonio fallito, il flirt con Michelle Pfeiffer, poi la donna della sua vita: un'italiana

01 gennaio 2022 a

John Malkovich ospite di Danza con me, stasera in tv, sabato 1 gennaio, su Rai 1. L'attore sarà uno dei protagonisti dello show condotto dal ballerino Roberto Bolle, inizio alle ore 21.25. Malkovich è un professionista dal curriculum strepitoso. Ha preso parte ad alcuni dei più grandi film degli ultimi anni, da Red a Changeling, ma anche a diverse serie tv come The New Pope. L'artista però è stato anche regista, sceneggiatore, doppiatore. Classe 1953, è nato il 9 dicembre a Christopher, nello stato dell'Illinois. Il suo nome completo è John Gavin Malkovich. Il padre era figlio di immigrati croati, mentre la mamma vantava origini francesi, inglesi, scozzesi e tedesche.

Si è innamorato del teatro quando era giovanissimo, durante le rappresentazioni a scuola a cui non partecipava perché era in sovrappeso. Nel corso del liceo è dimagrito notevolmente e ha iniziato a seguire sport e musica, entrando anche nella squadra di football, iniziando a suonare la chitarra e a seguire corsi di recitazione. All'Università ha studiato scienze ambientali, ma si è reso conto che il suo sogno era diventare un attore. Dopo gli anni della gavetta a New York, si è trasformato nell'astro nascente di Hollywood.

Intensa anche la sua vita privata. Nel 1982 ha sposato l’attrice Glenne Headly, ma la storia è finita nel 1988 quando lui ha conosciuto Michelle Pfeiffer sul set de Le relazioni pericolose. E' stato soltanto un flirt e poco dopo Malkovich ha incontrato Nicoletta Peyran, il grande amore della sua vita. Lei è nata e cresciuta in Piemonte. La coppia ha avuto due figli, Amandine e Loewy e la famiglia vive a Cambridge, nel Massachusetts. John Malkovich è considerato una vera e propria star del cinema e la sua carriera di attore gli ha consentito di costruire un notevole patrimonio. Custodisce con grande riservatezza la sua vita privata.

