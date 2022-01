Diana Del Bufalo, dalle storie con Francesco Arpino e Paolo Ruffini al gossip su Michele Villetti

01 gennaio 2022 a

​Diana Del Bufalo è una delle attrici più in voga del momento, "nata" artisticamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Tra fiction di successo (Che Dio ci aiuti su tutte) e film apprezzati, è sicuramente un personaggio con tanti estimatori tra pubblico e addetti ai lavori. Per quanto riguarda la vita privata, dopo una relazione con il cantante Francesco Arpino, dal 2015 al 2019 è stata legata sentimentalmente all’attore e regista Paolo Ruffini, conosciuto durante la conduzione del programma Colorado su Italia1. Da fine 2019 ad ottobre 2020 è stata legata con Edoardo Tavassi, fratello della concorrente del Grande Fratello 11 Guendalina Tavassi.

Diana Del Bufano di nuovo single. E' finita con Edoardo Tavassi. La lunga storia con Paolo Ruffini

Sembrerebbe che l’uomo sia stato una vera ancora di salvezza, dopo la separazione con Paolo Ruffini. Rottura per la quale la Del Bufalo ha sofferto molto. Recentemente il gossip su di lei ha parlato di una storia in corso con il batterista Michele Villetti.

Diana Del Bufalo: "Non mi vaccino, mi è stato sconsigliato". Bufera social dopo quella sul catcalling | Video

Pochi giorni fa su di lei è esplosa letteralmente una bufera. In un video apparso sui suoi canali social, l'attrice da oltre un milione e settecentomila follower, ha preso una posizione no vax. Inevitabile la bufera che si è scatenata sul web, con tanti messaggi contro la Del Bufalo, già peraltro protagonista di polemiche su internet per via di un parere espresso a favore del catcalling. Già questa estate sempre in un video l'attrice aveva manifestato il disappunto per come venissero trattate le persone non vaccinate al Covid. Lei in un secondo momento si è giustificata dicendo di avere problemi al cuore e per questo essere stata sconsigliata alla vaccinazione dal suo stesso medico di famiglia. Diana Del Bufalo è tra gli ospiti di Danza con me, lo show di Roberto Bolle in onda sabato 1 gennaio su Rai1 dalle 21,15.

Stasera in tv 1 gennaio, Roberto Bolle torna con Danza con me: gli ospiti della quinta edizione

