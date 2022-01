Serena Rossi, dal figlio Diego con Davide Devenuto alle controfigure nelle fiction per le scene hot

01 gennaio 2022 a

a

a

Serena Rossi è una attrice e showgirl, tra le più amate dal pubblico. Nata il 31 agosto 1985 a Napoli, è partita con Un posto al sole per poi arrivare alla consacrazione definitiva nel 2019, quando ha interpretato Mia Martini nella serie Io sono Mia.

Serena Rossi, l'amore per Davide Devenuto e il figlio Diego: ma non c'è aria di matrimonio

Da lì il grande successo, con la partecipazione a numerose fiction tra cui quella più famosa è stata Mina Settembre. Nel 2020 ha lavorato con Stefano Accorsi e Maya Sansa in Lasciami andare di Stefano Mordini, film di chiusura della 77esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Per quanto riguarda la vita privata, l’attrice è fidanzata dal 2008 con l’attore Davide Devenuto. I due si sono conosciuti proprio sul set di Un posto al sole, la soap di Rai3 in cui entrambi recitavano. Qualche tempo fa Serena ha raccontato una follia fatta per amore: "A 23 anni ho preso da sola, per la prima volta, un volo intercontinentale per raggiungere Davide (Devenuto, il suo compagno e papà di Diego). Ci stavamo frequentando da poco e lui era a New York per lavoro così gli ho fatto una sorpresa, sentivo che agli inizi c’era bisogno di questo gesto - ha dichiarato in passato -. E il mio istinto aveva ragione, ne valeva la pena e oggi siamo una famiglia".

Serena Rossi, con Davide Devenuto il figlio Diego: "Ma all'inizio non ci sopportavamo"

Tra le curiosità sul suo conto, alcune scene, soprattutto quelle hot, la imbarazzano a tal punto che per realizzarle preferisce avere una controfigura. In un’intervista rilasciata a Oggi ha rivelato di non aver girato le scene di sesso con Giuseppe Zeno in Mina Settembre, per questo ha rassicurato anche i genitori e i nonni: “In Mina Settembre c’è una scena d’amore con Zeno - ha detto - è una controfigura. Ho avvertito subito i miei genitori e mia nonna: 'Vedrete un po’ di seno. Tranquilli, non sono io'”. Serena Rossi è la conduttrice di Danza con me, lo show con Roberto Bolle in onda sabato 1 gennaio su Rai1.

Stasera in tv 1 gennaio, Roberto Bolle torna con Danza con me: gli ospiti della quinta edizione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.