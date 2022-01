Frida Bollani Magoni, figlia d'arte di Stefano e Petra: "Ipovedente? Per questo ho l'orecchio assoluto"

01 gennaio 2022 a

Frida Bollani è una pianista e cantante italiana, figlia d'arte. Frida Bollani Magoni è infatti la figlia del pianista Stefano Bollani e della cantante e attrice Petra Magoni. Nel 2021, con la sua performance nel programma televisivo Via dei Matti numero 0, condotto dal padre e dalla attuale moglie Valentina Cenni, su Rai3 ha incassato un consenso secondo lei inatteso. E' quindi diventata una vera e propria star sui social. Nata nel 2004 dalla passata unione di Stefano Bollani con Petra Magoni (da cui è nato anche un altro figlio, Leone), vive a Pisa e ha mostrato al mondo il suo talento al pianoforte per poi raccontare, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, un po’ della sua storia.

Un amore per le note tradotto in un percorso di studi tra il Liceo musicale e la formazione sul pianoforte, fin da bambina, sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli. Ipovedente, Frida Bollani Magoni non ha mai ritenuto la sua malattia un ostacolo: “Lo considero un dono, anzi - ha affermato in una vecchia intervista -. Proprio per questo la natura mi ha dato tante altre cose, come la capacità di ascoltare in modo diverso rispetto agli altri e l’orecchio assoluto. La fortuna di non vedere, o vedere pochissimo, mi ha permesso insomma di sviluppare e tenere allenato l’udito".

Nel 2019 si è esibita a Sanremo in un duetto con la madre, Petra Magoni, in occasione del Premio Tenco. Ha iniziato a cantare e suonare il piano all’età di 2 anni: “Mia mamma - ha dichiarato tempo fa sempre al Corriere della Sera – fa la cantante e sono salita sul palco la prima volta quando ancora ero in pancia. Ho unito il suo talento a quello di mio papà e sfrutto, insieme, i loro due strumenti: piano e voce. Ma vorrei diventare presto polistrumentista. Dopo il periodo della chitarra e dell’armonica, sogno di imparare a suonare la batteria. Poi il basso". Frida Bollani Magoni è tra gli ospiti di Danza con me, lo show di Capodanno di Roberto Bolle in onda su Rai1 sabato 1 gennaio.

