Fabio Luisi, tre figli e il matrimonio con Barbara celebre violinista e fotografa

Fabio Luisi è uno dei direttori d'orchestra italiani più importanti e conosciuti anche all'estero. Nato a Genova il 17 gennaio 1959, ha incominciato a studiare pianoforte come privatista al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, dove si è diplomato, prima di seguire corsi di perfezionamento con Aldo Ciccolini, Antonio Bacchelli e Hans Adam Harasiewicz.

Prima di diventare direttore d'orchestra ha svolto l'attività di pianista accompagnatore, che lo ha portato al Conservatorio di Graz con Milan Horvat: qui ha esordito in veste di direttore nel 1984, per poi diventare quello principale tra il 1990 e il 1995. Dopo questo periodo, è arrivato il quinquennio austriaco, nel corso del quale è divenuto direttore artistico Tonkünstler-Orchester di Vienna. Il suo periodo d'oro è però dal 2005 al 2013, quando è diventato il direttore principale della Wiener Symphoniker di Vienna, esordendo nello stesso anno anche alla Metropolitan Opera House di New York, con "Don Carlos" di Giuseppe Verdi.

In Italia viene designato nel maggio del 2018 come direttore musicale Maggio Musicale Fiorentino, essendo già dal 1 gennaio 2016 consulente artistico del Sovrintendente dell'Opera di Firenze. Luisi è appunto nato a Genova, qui risiede con sua moglie, la celebre fotografa e violinista Barbara. Luisi ha tre figli, soltanto uno di questi avrebbe seguito la sua passione. Il direttore d'orchestra genovese è il protagonista del concerto di Capodanno di Venezia dal Teatro La Fenice. La diretta su Rai1.

