Concerto di Capodanno a Vienna in diretta su Rai 2. Il maestro Daniel Barenboim e il programma

Il direttore d'orchestra Daniel Barenboim sul podio del Musikverein di Vienna. Il concerto di Capodanno è diventato ormai un appuntamento classico che viene proposto in numerosi paesi del mondo. L'Austria è diventato un vero e proprio punto di riferimento. Prima della pandemia per prenotare un biglietto degli spettacoli principali, in particolare Vienna e Salisburgo, occorrevano anni. Il Covid ha modificato anche questa tradizione a causa delle restrizioni a cui devono attenersi i cittadini, pur diverse Paese per Paese. Ma per fortuna la musica viaggia anche via etere e la televisione di Stato italiana da sempre concede ampio spazio ai concerti del primo giorno dell'anno. Sarà così anche per il primo gennaio 2022.

E' il grande direttore d'orchestra argentino israeliano Daniel Barenboim il protagonista del Concerto di Capodanno dal Musikverein di Vienna, che Rai Cultura propone nella giornata di oggi, sabato 1 gennaio, a partire dalle ore 13.30 in prima visione su Rai 2 e in replica su Rai 5 alle ore 21.15. Il maestro Barenboim, che nel 2022 compirà ottant'anni, non dirigeva il tradizionale e festoso appuntamento con i Wiener Philharmoniker dal 2014. Per l'occasione, oltre ai valzer e alle polke della famiglia Strauss, proporrà anche brani di Carl Michael Ziehrer e Joseph Hellmesberger Jr alla loro prima esecuzione all’interno di un concerto di Capodanno da Vienna. Un appuntamento, quindi, che si annuncia particolarmente interessante per gli appassionati di musica.

Chi ama l'opera, invece, dovrà attendere la giornata di domani, domenica 2 gennaio. Rai Cultura, infatti, rende omaggio al grande direttore d'orchestra francese Georges Prêtre, a cinque anni dalla scomparsa, con la Turandot di Puccini, in onda alle 10 su Rai 5. L’allestimento è quello andato in scena nel 2001 al Teatro alla Scala con la direzione musicale dello stesso Prêtre. Nel cast, Turandot è Alessandra Marc, Calaf è Nicola Martinucci. Regia e creazione artistica di scene e costumi Keita Asari. Regia televisiva di Pierre Cavassilas. Lo spettacolo fu un autentico successo e viene riproposto dopo qualche anno per ricordare una figura che ha lasciato il segno nel mondo della musica.

