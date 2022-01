Stasera in tv 1 gennaio, Roberto Bolle torna con Danza con me: gli ospiti della quinta edizione

01 gennaio 2022 a

a

a

Quinta edizione per Danza con me, lo show di Roberto Bolle in onda su Rai1 come da tradizione a Capodanno. Danza con me, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, costruisce un mondo parallelo dove per una sera tutto è sospeso, un viaggio straordinario, che lascia senza fiato, attraverso la grande arte della danza raccontata e vissuta in profondità e con leggerezza insieme.

Roberto Bolle, dalla storia con Daniel Lee al post contro Lara Spencer per difendere il principino George

Un’andata e ritorno dalla realtà in cui lo spettatore rientra in qualche modo cambiato. Anche questa quinta edizione ospita artisti molto speciali provenienti da un ventaglio di ambiti ancora più ricco e vario delle edizioni precedenti, per celebrare il ritorno alla vita in tutte le sue forme, con camei e partecipazioni inedite e originali del mondo della musica e del cinema, della danza e della cultura, della letteratura e della televisione stessa. Tutti uniti in quello che ormai è diventato una sorta di rito propiziatorio per l’anno nuovo. Tutti insieme nella gioia condivisa di essere tornati a fare quello che ci è mancato per tanto, troppo tempo.

Roberto Bolle, prima di Daniel Lee un flirt con Antonio Spagnolo: "Un bell'inizio andato a morire da solo"

Tra loro, John Malkovich, Ornella Vanoni, Margherita Buy, Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Diana Del Bufalo, le Farfalle Olimpiche, Colapesce e Dimartino, Frida Bollani Magoni. Alla conduzione un’artista molto amata dal pubblico, Serena Rossi, che in Danza con me con eleganza e quella sua grazia che abbraccia e scalda, non mancherà di mettersi in gioco in tutti i suoi registri, spingendosi in territori nuovi e sorprendenti. Accanto a lei, l’ironia di Lillo che torna, o almeno così crede lui, al suo primo amore, la danza.

Prima della Scala 2021, la lista dei vip al Macbeth. Forfait di Ornella Vanoni: "Caduta in treno per accarezzare un cane"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.