Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia in diretta su Rai 1. Anticipazioni e programma

Concerto di Capodanno in diretta su Rai 1, oggi primo gennaio 2022, inizio alle ore 12.25. Sarà il direttore d'orchestra italiano Fabio Luisi il protagonista del tradizionale appuntamento musicale dalla Fenice di Venezia che Rai Cultura propone poco prima di pranzo e in replica lo stesso giorno su Rai 5 a partire dalle ore 18. Accanto a Luisi, due tra le più apprezzate voci di oggi: quella del soprano sudafricano Pretty Yende e quella del tenore americano Bryan Jadge. Il Coro è quello dello stesso Teatro La Fenice, istruito da Alfonso Caiani, mentre gli interventi di danza sono affidati alla compagnia della Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto, impegnata nelle coreografie di Diego Tortelli che accompagnano la ripresa del concerto, girate in luoghi di grande suggestione, come il Labirinto Borges di Fondazione Cini, le installazioni di Achim Menges e di Tumo alla Biennale, e Palazzo Grassi Pinault Collection.

In programma per il concerto una scelta di celebri brani tratti dal grande repertorio operistico, con pagine sinfoniche dalla Traviata di Verdi e dal Lohengrin di Wagner, oltre a cori dalla Gioconda di Ponchielli, dal Trovatore, dalla Traviata e dal Nabucco di Verdi. Pretty Yende interpreta pagine come "Je veux vivre dans le reve" da Romeo et Juliette di Gounod e "Una voce poco fa" dal Barbiere di Siviglia di Rossini; Brian Jadge canta "Vesti la giubba" dai Pagliacci di Leoncavallo e "Nessun dorma" da Turandot di Puccini.

In chiusura, il grandioso finale di Turandot "Padre augusto" e, come da tradizione, il brindisi "Libiam ne' lieti calici", ancora dalla Traviata, per augurare un felice anno nuovo in musica a tutti i telespettatori che assisteranno allo spettacolo. Considerati i protagonisti e il programma, il concerto di quest'anno si annuncia davvero intenso e spettacolare. Un appuntamento diventato ormai un classico del primo giorno del nuovo anno, praticamente in tutto il mondo.

