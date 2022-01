Linea Bianca, Capodanno alla scoperta di Resia. La Val Venosta e le sue tradizioni. Le anticipazioni

01 gennaio 2022 a

a

a

Oggi in tv, primo gennaio del nuovo anno, su Rai 1 appuntamento con Linea Bianca, il classico programma del sabato alla scoperta delle splendide montagne del nostro Paese, condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi. Inizio alle ore 15.20. Viaggio a Resia, in Val Venosta, in Trentino Alto Adige. A quota 2.652 metri sul livello del mare: al confine tra Austria e Svizzera, in vetta a cima Terminale, con una guida alpina, un’emozionante apertura del conduttore, con Lino Zani. Uno sguardo sul cielo stellato: a quota 2.265 metri, circondati da una natura incontaminata, presso il rifugio Maseben, nel cuore della Vallelunga, alla scoperta dell’unico osservatorio astronomico dell’intera regione dell'Alto Adige occidentale.

Ossini e il Covid: "Fu come un intervento chirurgico. Non riuscivo nemmeno a sdraiarmi sul letto"

Oltre 60 chilometri di piste, dieci impianti di risalita: nella spettacolare cornice del Lago Resia, con i maestri di sci, le potenzialità e l’offerta del comprensorio sciistico Belpiano. Cinquecento ettari di terra coltivata e più di 150 case sommerse, solo un campanile che svetta solitario dalla superficie di un lago: a Resia, la storia di Curon, il paese sommerso, nella toccante testimonianza della signora Theresia. Un anello di dieci chilometri che attraversa boschi di larici e abeti, l’intimo contatto con la natura: a Vallelunga, il fascino dello sci di fondo lungo una pista naturale perfettamente battuta sotto i raggi del sole.

Massimiliano Ossini, l'amore per Laura. Ma la sua amante è la montagna

Le antiche tradizioni dei giorni di festa: ancora a Vallelunga, in un tipico e suggestivo maso di montagna, preziosi consigli per la preparazione di prelibati krapfen con la confettura di albicocche speciali che saranno spiegate dal mAngiologo Mauro Mario Mariani. Poi il rito della fumigazione per la benedizione della casa, della stalla e degli animali. Infine vele colorate, incredibili evoluzioni, ai piedi, al posto di una tavola da surf, sci oppure uno snowboard: a Resia, dove neve e ghiaccio s’incontrano, adrenalina e divertimento per il nuovo sport invernale dello snowkiting.

Giulia Capocchi e la passione per la montagna. Video del panorama della Val d'Ega

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.