L'Eredità, Mattia ancora campione ma niente soldi alla Ghigliottina: non entra nell'Associazione

30 dicembre 2021 a

a

a

Grandi emozioni anche nella puntata di giovedì 30 dicembre de L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Al Triello si sono sfidati i "soliti" (si può dire così) Marco, Mattia e Caterina, protagonisti negli ultimi giorni.

L'Eredità, Laura torna campionessa dopo l'exploit da 70mila euro di Mattia

A imporsi (con un'ultima domanda legata ai contadini) e a presentarsi così alla Ghigliottina è stato Mattia, già campione per diverse volte e che ha già conquistato 70.000 euro a L'Eredità. Mattia nel gioco finale si è presentato con un montepremi da 230.000 euro, ridottosi però a 28.750 euro dopo le parole Categoria, Scopo, Fatti, Libera e Politica.

L'Eredità, Mattia campione: ma orme fatali alla Ghigliottina

Insomma, non proprio un biglietto da visita incoraggiante, ma il campione ha provato comunque a piazzare il colpaccio, proponendo come soluzione il termine Fede. A questo punto è stata la volta di Flavio Insinna esporre il consueto ragionamento finale, che ha spinto lo stesso campione alla vera chiave della Ghigliottina, che in realtà era Associazione. Mattia tuttavia tornerà da campione de L'Eredità anche nella puntata di domani, venerdì 31 dicembre, sempre su Rai1 dalle 18,45. Con lui anche Caterina e Marco, suoi rivali nel Triello. Appuntamento con il quiz di Rai1 alle 18,45.

L'Eredità, Marco nuovo campione. Fagioli fatali alla Ghigliottina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.