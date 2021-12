Stasera in tv venerdì 31 dicembre, su Canale 5 Capodanno in musica. Gli ospiti di Federica Panicucci

31 dicembre 2021 a

Stasera in tv, venerdì 31 dicembre, Canale 5 aspetta il 2022 con Capodanno in musica, ospitato a Bari nella splendida cornice del Teatro Petruzzelli. La conduzione della serata è stata affidata a Federica Panicucci, da sempre indiscussa regina della notte di San Silvestro delle reti Mediaset. Dalle 21 in poi, sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli artisti che nell’ultima stagione hanno dominato l’airplay radiofonico e trionfato negli streaming. Non solo Canale 5. La serata sarà trasmessa anche su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan. La regia è a cura di Luigi Antonini. E il programma avrà anche uno scopo benefico. Sosterrà infatti Obiettivo Alberi: la nuova iniziativa di raccolta fondi di Mediafriends dedicata all’ambiente.

Numerosi gli ospiti annunciati: Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti e Vhelade.

Il Covid ha causato forfait importanti alla serata di Canale 5. Non ci sarà Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco ha annunciato di essere positivo con un video sul suo profilo Instagram: "Ebbene sì - ha detto - il virus, maledetto virus Covid, mi ha colpito Mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c'era in programma: l'ultima notte dell'anno da Bari con Federica Panicucci e tanti miei amici". Ma stasera non ci saranno nemmeno i comici Pio e Amedeo. Amedeo Grieco, infatti, è risultato positivo ed è in quarantena insieme al suo compagno di lavoro. Negli ultimi giorni sono numerosi gli artisti che si sono infettati, tra cui Jovanotti, Nicola Savino, Chiara Ferragni e Fedez.

