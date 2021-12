Stasera in tv, venerdì 31 dicembre, L'anno che verrà su Rai 1. Ospiti di Amadeus e anticipazioni

31 dicembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, 31 dicembre, Rai 1 aspetta l'arrivo del 2022 dall'Umbria, in particolare da Terni. Sarà la città dell'Acciaio la spettacolare cornice del Capodanno della principale rete della televisione di Stato. L’Anno che verrà, sarà condotto da Amadeus, accompagnerà il pubblico verso il primo giorno del 2022 dalle acciaierie dell'Ast. Tra musica, comicità e spettacolo la tradizionale festa del Capodanno di Rai 1 verrà trasmessa anche in HD sul Canale 501, farà il giro del mondo con Rai Italia, verrà proposta in diretta su Rai Radio1 e in simulcast su RaiPlay. Non mancherà, poi, un abbonato in prima fila, l’iniziativa di Rai Canone che porterà cinque abbonati tra il pubblico per assistere allo spettacolo live realizzato in collaborazione con la Regione Umbria, la Fondazione Carit e il Comune di Terni.

Sanremo 2022, Amadeus conduttore per la terza volta consecutiva

Il pubblico sarà invitato a trascorrere il 31 dicembre all’insegna del divertimento, della serenità e dell’allegria, spiega la stessa Rai. Così Terni, con il suo paesaggio straordinario circondato da boschi, borghi e da posti unici al mondo come la Cascata delle Marmore, con la sua storia e le sue tradizioni, dalle 21 circa, non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ospiterà per oltre quattro ore una kermesse che metterà assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica. Il programma 'orchestrato' da Amadeus accompagnato da tanti amici artisti vedrà le incursioni di John Vignola e Marcella Sullo dal back stage con interviste nella diretta di Radio 1 ed Emanuela Aureli, umbra doc, con la sua simpatia guiderà i telespettatori alla scoperta delle località più suggestive di una tra le regioni più verdi d'Italia.

Loredana Bertè, la violenza sessuale e la relazione complicata con Bjorg

Naturalmente il pezzo forte sarà il cast, d’eccezione, messo a punto per dare vita a una serata unica e irripetibile. Sul palco allestito alle acciaierie saliranno Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos e, per i più piccoli, i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends e tanti altri. Tutti gli artisti saranno accompagnati da una big band diretta dal maestro Stefano Palatresi che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato che, grazie alla regia di Stefano Mignucci e di un vivace corpo di ballo, renderanno ancora più suggestiva ed emozionante l’atmosfera. Insomma un Capodanno da un luogo simbolo del lavoro, con la speranza che la pandemia finalmente ci permetta di tornare alla vita di sempre.

Orietta Berti e il no a Playboy: "Ho rifiutato di posare nuda per non sentire mia madre e mia suocera"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.