E' morto Renato Scarpa, aveva 82 anni: i suoi ruoli nei film cult con Troisi e Verdone

Lutto nel mondo del cinema italiano. E' morto l’attore Renato Scarpa, noto al grande pubblico per molte interpretazioni in alcuni film cult del cinema italiano: celebre il suo Robertino in Ricomincio da 3 con Massimo Troisi.

L’attore, 82 anni, è morto nella sua abitazione a Roma in zona Bravetta: sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione dopo la chiamata del 118. Scarpa sarebbe morto per cause naturali.

Tra le sue interpretazioni diventate celebri anche quella in Un sacco bello, in cui impersona Sergio, l'amico di Carlo Verdone in versione coatta, impegnato in un viaggio di piacere verso l'Est. Più recentemente, è stato uno dei cardinali più influenti nel film Habemus Papam, di Nanni Moretti.

