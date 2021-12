Eduardo De Filippo, il litigio con Peppino che mise fine alla Compagnia dei fratelli: le cause dello scontro

30 dicembre 2021 a

a

a

I Fratelli De Filippo rappresentano un simbolo per il teatro napoletano e non solo. Eduardo, Titina (all'anagrafe Annunziata) e Peppino sono i tre figli che il loro padre, Eduardo Scarpetta, ebbe da Luisa De Filippo. Nel 1931 Eduardo, Titina e Peppino fondarono la “Compagnia del teatro umoristico i De Filippo”. Con questa i tre si affermarono definitivamente.

La storia dei fratelli De Filippo, film evento su Rai 1

Il sodalizio associò nel tempo i più valenti attori comici e dialettali napoletani: Agostino Salvietti, Tina Pica, Dolores Palumbo, Pietro Carloni e tanti altri. Il debutto della compagnia avvenne il 25 dicembre 1931 con la più famosa commedia di Eduardo Natale in casa Cupiello. Una importante svolta nel 1944, durante le prove di una rappresentazione al teatro Diana, ci fu un terribile litigio tra Eduardo e Peppino. Peppino rinfacciò al fratello la sua tirannia sulla scena. Eduardo a sua volta sospettava che Peppino fosse in parola con l’impresario Remigio Paone e quindi sul punto di lasciare i fratelli.

Vincenzo Salemme, il matrimonio finito con Valeria Esposito: poi l'amore con Albina Fabi

La Compagnia venne sciolta dopo il litigio. Eduardo fondò una nuova compagnia, Il Teatro di Eduardo, a cui era associata la sorella Titina che continuò a recitare con il fratello. Peppino continuò con un suo percorso artistico come autore, attore e regista, esprimendosi in una comicità più leggera. Nel 1946, Eduardo partorì il suo capolavoro Filumena Marturano, dove affrontò le problematiche sociali che lo appassionavano. Per quanto riguarda la vita privata, Eduardo si separò dalla moglie Dorothy Pennington, per unirsi alla cantante e attrice Thea Prandi che sposò nel 1956, dopo l’annullamento del suo primo matrimonio. Con Thea ebbe due figli: Luisa, morta giovanissima nel 1960, e Luca che seguì le orme del padre come attore e regista. Thea si spense nel 1961. I Fratelli De Filippo e la loro storia sarà trasmessa giovedì 30 dicembre 2021 su Rai1, a partire dalle 21,25.

Marisa Laurito, i tre mesi di matrimonio con Franco Cordova: "Mi voleva donna di casa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.