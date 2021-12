Caduta Libera Campionissimi, stasera giovedì 30 dicembre su Canale 5. Vincerà lui?

30 dicembre 2021 a

Stasera in tv, giovedì 30 dicembre, su Canale 5 nuovo appuntamento con lo speciale torneo di Caduta Libera che decreterà il campione dei campioni del programma condotto da Gerry Scotti. Caduta Libera Campionissimi, questo il titolo che prende lo speciale di quattro puntate in cui si sfidano i più forti giocatori di sempre. Il quiz pre serale sta tenendo compagnia ai telespettatori di Canale 5 nel periodo delle feste natalizie e si concluderà la prossima settimana con l'ultima intensa puntata. Il quiz di stasera eleggerà il terzo campione che poi prenderà parte alla finalissima.

Anche questa sera, giovedì 30 dicembre, inizio alle ore 21.30, sopra le botole non ci saranno solo i campionissimi ma prenderanno parte alla sfida due personaggi famosi che gareggeranno per una causa benefica e che faranno il paio con altri ospiti famosi pronti a intrattenere il pubblico della principale rete del Gruppo Mediaset. Nella prima serata il campione Nicolò Scalfi si è portato a casa 85 mila euro, nella seconda la campionissima è stata Maria Grazia Grimaldi che ha messo insieme 100mila euro e la speranza è che anche questa sera Christian Fregoni, riesca a fare altrettanto, o forse chi riesce a batterlo.

Saranno in dieci a sfidare il super campione che si posizioneranno intorno alla sua botola centrale, per cercare di mettergli i bastoni tra le ruote nella corsa verso il montepremi finale. Come detto anche stasera si aggiungono due personaggi famosi. Si tratta di Giorgia Venturini, conduttrice di X-Style, e Francesco Vecchi, volto apprezzato di Canale 5. Saranno poi ospiti della serata per allietare il pubblico in studio e quello da casa anche i cantanti Cristina D’Avena e Alex Britti oltre all’imitatore Claudio Lauretta. Insomma non solo un quiz tra campioni, ma anche spettacolo, come del resto Gerry Scotti ha abituato il pubblico che affettuosamente lo segue.

