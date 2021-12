Il Rigoletto al Circo Massimo stasera giovedì 30 dicembre su Rai 3. Le anticipazioni

30 dicembre 2021 a

a

a

Il Rigoletto. Già basterebbe il titolo, ma se poi aggiungiamo anche "al Circo Massimo", ecco che la quello di stasera in tv, giovedì 30 dicembre, su Rai 3, diventa un programma evento. Il primo film opera di Damiano Michieletto “Rigoletto al Circo Massimo” e il documentario di Enrico Parenti “Rigoletto 2020. Nascita di uno spettacolo”, che ne svela la genesi. La terza rete dedica la prima serata all’opera e al capolavoro verdiano. A partire dalle ore 21.20, la pellicola ripercorre in chiave filmica l’opera di Giuseppe Verdi, il primo spettacolo dal vivo messo in scena nel luglio del 2020, in Italia, dopo i lunghi mesi di chiusura legati alla pandemia.

La storia dei fratelli De Filippo, film evento su Rai 1

La maestosa cornice del Circo Massimo ha accolto una nuova regia, imponente e spettacolare, firmata da Damiano Michieletto che si è dovuto confrontare con le limitazioni imposte dal virus, prima fra tutte la necessità di rispettare il distanziamento sul palcoscenico. Il film, presentato anche alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, attinge a tutto il materiale video dello spettacolo, in cui l’azione in diretta su un palcoscenico di 1500 metri quadri dialogava con un maxischermo su cui venivano proiettate le riprese di alcune steadycam presenti sul palco, anch'esse parte della scena.

Diana Del Bufalo: "Non mi vaccino, mi è stato sconsigliato". Bufera social dopo quella sul catcalling | Video

Il film, grazie a una riscrittura che compone tutti i materiali e i punti di vista a disposizione, consente una nuova esperienza di fruizione che permette allo spettatore di entrare nell'opera. “Rigoletto al Circo Massimo” propone una contaminazione fra differenti linguaggi di cui sfrutta tutte le potenzialità con l’intento di restituire allo spettatore un’esperienza artistica nuova che si pone a metà strada tra la rappresentazione dal vivo e quella cinematografica. Direttore d’orchestra Daniele Gatti. Una produzione Teatro dell’Opera di Roma in collaborazione con Indigo Film e con Rai Cinema. A seguire, alle 23.50, è la volta di “Rigoletto 2020. Nascita di uno spettacolo”, un documentario di Enrico Parenti. Protagonisti Damiano Michieletto e Daniele Gatti. Il montaggio è di Andrea Campajola. Sulla terza rete della televisione di Stato, dunque, un'intera serata al capolavoro Rigoletto e a Giuseppe Verdi.

Lutto per Miriana Trevisan: è morto lo zio. Lacrime e dolore al Gf: "Ero la nipote preferita"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.