I fratelli De Filippo, stasera giovedì 30 dicembre su Rai 1 la storia dei famosi attori

30 dicembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 30 dicembre, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25, un film evento molto atteso dai telespettatori. La pellicola è dedicata alla famiglia De Filippo che ha fatto la storia del teatro e in parte anche del cinema nel nostro Paese. Siamo all'inizio del Novecento e i tre fratelli Peppino, Titina ed Eduardo vivono con la bella e giovane madre, Luisa De Filippo. In famiglia un padre non c’è, o meglio si nasconde nei panni dello zio Eduardo Scarpetta, il più famoso, ricco e acclamato attore e drammaturgo del suo tempo.

Lutto per Miriana Trevisan: è morto lo zio. Lacrime e dolore al Gf: "Ero la nipote preferita"

Scarpetta, pur non riconoscendo i tre figli naturali, li ha introdotti fin da bambini nel mondo del teatro. Alla morte del grande attore, i figli legittimi si spartiscono la sua eredità, mentre a Titina, Eduardo e Peppino non spetta nulla. È la storia raccontata dal film-evento che si intitola "I fratelli De Filippo" e che viene trasmesso in prima visione. La regia è di Sergio Rubini.

Video su questo argomento Linea Bianca a Capodanno: Ossini racconta la Val Venosta, il mAngiologo Mariani la tradizione dei krapfen

Ai tre giovani Titina, Eduardo e Peppino, "zio" Scarpetta, che in realtà come scritto è il padre, ha trasmesso un dono speciale, il suo grande talento, che invece non è toccato al figlio legittimo, Vincenzo, anche lui attore e drammaturgo, diventato titolare della compagnia paterna. Il riscatto dalla dolorosa storia familiare passa per la formazione del trio De Filippo, sogno accarezzato per anni da Eduardo e dai suoi fratelli e finalmente realizzato, superando difficoltà e conflitti. Quella dei De Filippo è la storia di una ferita familiare che si trasforma in arte. E di tre giovani, che, unendo le forze, danno vita a un modo del tutto nuovo di raccontare la realtà con uno sguardo che arriva fino al futuro. Un film evento che aiuta a conoscere meglio i fratelli De Filippo e la loro particolare storia che tanti non sanno, soprattutto i più giovani.

Wanda Nara, sexy ritratto di famiglia insieme a Mauro Icardi: sguardi intensi davanti all'acqua | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.