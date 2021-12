Oggi è un altro giorno, su Rai1 puntata collection con i grandi ospiti di Serena Bortone

30 dicembre 2021 a

Puntata collection, una sorta de Il meglio di..., per Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14. Giovedì 30 dicembre infatti andrà in onda la raccolta dei migliori momenti del 2021, con i tanti ospiti approdati nel salotto della giornalista.

I volti più importanti del mondo dello spettacolo, dai cantanti agli attori delle fiction Rai, sono stati davvero tantissimi i personaggi che hanno deliziato il pubblico di Rai1 con le interviste da Serena Bortone. Senza dimenticare i momenti di cordoglio, l'ultimo dei quali con Tony Santagata, amico della trasmissione scomparso improvvisamente pochi giorni dopo essere stato ospite.

Significativa anche la presenza degli affetti stabili, con Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta e Romina Carrisi a recitare la parte del leone. Valore aggiunto inoltre Memo Remigi, con le sue note al pianoforte. Oggi è un altro giorno ha ottenuto una media di 1.800.000 spettatori quotidiani, con picchi che hanno toccato pure quota 2 milioni. Insomma, un punto di riferimento per il pubblico italiano. L'appuntamento con la Collection è per giovedì 30 dicembre, sempre dalle 14.

