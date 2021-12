Diana Del Bufalo: "Non mi vaccino, mi è stato sconsigliato". Bufera social dopo quella sul catcalling | Video

30 dicembre 2021 a

Bufera su Diana Del Bufalo. In un video apparso sui suoi canali social, l'attrice da oltre un milione e settecentomila follower, ha preso una posizione no vax. Inevitabile la bufera che si è scatenata sul web, con tanti messaggi contro la Del Bufalo, già peraltro protagonista di polemiche su internet per via di un parere espresso a favore del catcalling.

Questo uno dei commenti al suo video no vax: "In una diretta delirante ha detto che non si vaccina perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e 'vuol fare esperienza'. Dove, in terapia intensiva? Pessima. (come si può dare credito a una tizia così mentre i vaccini ci stanno salvando la pelle?)", ha scritto un utente. Già questa estate sempre in un video l'attrice aveva manifestato il disappunto per come venissero trattate le persone non vaccinate al Covid.

Senza dimenticare che proprio la categoria degli attori è tra le più impegnate a favore della campagna vaccinale. Insomma, per la Del Bufalo si prevede un periodo caratterizzato da tante critiche.

