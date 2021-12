L'Eredità, Marco nuovo campione nella puntata del 29 dicembre 2021. Fagioli fatali alla Ghigliottina

29 dicembre 2021 a

Un'altra puntata combattute e avvincente quella de L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Mercoledì 29 dicembre al triello si è consumata la stessa sfida del giorno precedente con Marco - professore di filosofia - che stavolta si laurea campione (per la prima volta) dopo aver avuto la meglio su Caterina e il solito Mattia, ormai concorrente abituale da metà mese.

Alla Ghigliottina il neo campione deve legare le parole gioco, Spagna, occhio, angeli e scatola, giocando per 32.500 euro dopo due dimezzamenti (era partito con 130mila). Marco tenta con demoni, ma la parola esatta è fagioli.

Al triello dunque ci erano arrivati la campionessa in carica Caterina, poi il pluricampione Mattia (sei volte alla Ghigliottina) e infine Marcon capace di vincere rispondendo al primo colpo alle ultime due decisive domande: per uscire dal cinema è bene a film finito aspettare per vedere i titoli di coda e il concetto di sentimenti come opinione degli investitori. Per lui un bottino da 130mila euro che viene poi dimezzato due volte.

