La bella e la bestia, la vera storia scritta da Jeanne Marie Leprince de Beaumont. Retroscena e segreti

La bella e la bestia. Uno dei film capolavoro della Disney sarà trasmesso stasera in tv, mercoledì 29 dicembre, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. La storia la conoscono tutti: una ragazza stupenda viene fatta prigioniera dalla bestia. Ma pian piano la giovane scopre le virtù e i lati positivi della bestia stessa e i due si innamorano. Ma se il film lo hanno visto praticamente tutti, in pochi sanno chi è stata a scrivere la favola. Si tratta di Jeanne Marie Leprince de Beaumont, francese, autrice di molti racconti che sono diventati veri e propri classici della letteratura dell'infanzia e dei giovani. Jeanne Marie nacque a Vaimboult (Rouen, il 26 aprile 1711) e la sua vita si spense a Chavanod, l'8 settembre 1780. E' considerata la prima autrice ad avere volutamente adottato uno stile semplice realmente adeguato ai giovani lettori. Lavorò come istitutrice presso la corte di Lorena, dove svolgeva funzioni di dama di compagnia e di insegnante di musica fino al suo matrimonio con Monsieur de Beaumont.

Dopo la separazione dal marito e l'annullamento del matrimonio, si trasferì a Londra dove divenne governante e istitutrice di Sophie Carteret, figlia di Lord Granville, un diplomatico ed esponente politico di levatura. Nella capitale inglese fondò una rivista periodica, La Rivista degli adolescenti, in cui venivano trattati temi letterari e scientifici, oltre a lezioni scolastiche per bambini. Pubblicò il suo primo romanzo, Il trionfo della verità, nel 1748 a Nancy, dedicandolo al suocero del re Luigi XV, il re di Polonia Stanislao Leszczyński, in occasione di un suo soggiorno presso la corte di Lunéville.

Durante la sua vita scrisse una settantina di opere e la riduzione del racconto La bella e la bestia fu pubblicata nella rivista nel 1757. La storia era già uscita nel 1740, nella versione di Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve, ma fu quella di Jeanne Marie Leprince a farla diventare famosa. Si risposò ed ebbe sei figli dal nuovo marito. Nel 1776 rientro in Francia e trascorse gli ultimi anni della sua vita in Savoia.

