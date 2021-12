Forrest Gump, i luoghi del film: la panchina a Savannah e la casa in South Carolina

29 dicembre 2021 a

a

a

Stasera va in onda Forrest Gump, film del 1994 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks. Liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Winston Groom del 1986, il film narra l'intensa vita di Forrest Gump, un uomo dotato di uno sviluppo cognitivo inferiore alla norma, nato negli Stati Uniti d'America a metà degli anni Quaranta e, grazie a una serie di coincidenze favorevoli, diretto testimone di importanti avvenimenti della storia statunitense. Una pellicola che ha fatto la storia del cinema dominando gli Oscar del 1995: portò a casa 6 statuette. L'appuntamento - oggi mercoledì 29 dicembre 2021 - è alle ore 21,20 su Italia1.

Kalipè a passo d'uomo, dal Monte Bianco alla scoperta del mondo che cambia e delle sue fragilità

Molti luoghi del film sono diventati iconici. A iniziare dalla panchina dove il protagonista è seduto e narra la sua storia: si trova in Chippewa Square a Savannah, Georgia. Attualmente è conservata nel Savannah History Museum. Gran parte del film è stato girato nella piccola area vicino a Beaufort, nel South Carolina. Qui infatti si trova la fittizia cittadina di Greenbow, Alabama, e la casa dei Gump. Si tratta della Bluff Plantation, Twickenham Road, a sud-est di Yemassee, sul fiume Combahee.

Le grande velocità nella corsa di Forrest gli permettono di far parte della squadra di football e di andare all’università dell’Alabama. L’edificio che appare però nel film è l’University of Southern California di Los Angeles. Tutte le scene relative al periodo universitario di Forrest sono state girate nelle immediate vicinanze. Altra location nota più per i fatti di cronaca che per la sua struttura è il Watergate Hotel a Washington, Poi il Lincoln Memorial sempre a Washington. Quando corre poi Forrest raggiunge un estremo degli Stati Uniti, il bellissimo faro bianco del Marshall Point Lighthouse, Point Clyde, Maine. Epica poi la scena in cui Forrest si ferma nel mezzo della Monument Valley, Utah.

La bella e la bestia, la fantastica storia d'amore firmata Disney

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.