Stasera in tv mercoledì 29 dicembre, su Rai 1 il film Disney La bella e la bestia. La trama

29 dicembre 2021 a

a

a

In occasione delle festività natalizie, su Rai 1 prosegue la proiezione dei film firmati dalla Disney. Stasera in tv, mercoledì 29 dicembre, dalle ore 21.15, la rete ammiraglia della televisione di Stato, proporrà La bella e la bestia. Si tratta di una rivisitazione in chiave live action dell’omonimo classico d’animazione della Disney stessa, che riporta sul grande schermo i personaggi di una delle più belle storie d’amore. La Bella e la Bestia, infatti, racconta il fantastico viaggio di Belle, giovane bellissima e dallo spirito indipendente, che viene fatta prigioniera dalla Bestia e costretta a vivere nel suo castello.

Kalipè a passo d'uomo, dal Monte Bianco alla scoperta del mondo che cambia e delle sue fragilità

Nonostante le proprie paure, Belle farà amicizia con la servitù incantata e imparerà a guardare oltre le orrende apparenze della Bestia, scoprendo l’anima gentile del Principe che si cela dentro di lui. Il titolo originale della pellicola è Beauty and the Beast, genere sentimentale e musicale, realizzata nel 2017 tra Stati Uniti e Gran Bretagna. La regia è curata da Bill Condon, mentre del cast fanno parte Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans e Josh Gad. Ovviamente il film è tratto dalla fiaba di Jeanne Marie Leprince de Beaumont ed è la prima pellicola della Disney in cui compare un personaggio omosessuale dichiarato: si tratta di Le Tont, interpretato da Josh Gad.

Big & Bang, il Capodanno di Rtl 102.5 in radiovisione: tutti i grandi ospiti. Le anticipazioni

La pellicola è stata distribuita in Italia dal 16 marzo 2017 e il giorno seguente negli Stati Uniti. Nel primo fine settimana di programmazione nei cinema americani, incassò 174.7 milioni di dollari, settimo miglior esordio di sempre al botteghino statunitense. In Italia furono staccati biglietti per 6.9 milioni di euro e a livello mondiale per 350. Il 12 aprile del 2017 è una data considerata indimenticabile per la produzione, quel giorno, infatti, la pellicola superò il miliardo di dollari di incasso globale, diventando il trentesimo film della storia a raggiungere quell'ambito traguardo.

Zona Bianca, le nuove restrizioni e la corsa al tampone tra gli argomenti di oggi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.