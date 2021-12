Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli e il seno di Soleil Sorge: “Guarda, non c'è niente”. La replica: “Ero in fila per avere più cervello”

29 dicembre 2021 a

a

a

Katia Ricciarelli e Soleil Sorge ai ferri corti al Grande Fratello Vip 6. All'interno della casa del reality in onda su Canale5 la soprano ha fatto apprezzamenti poco gentili e carini sul seno dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dando così il via a un botta e risposta che ha sicuramente lasciato il segno nel rapporto tra le due concorrenti.

Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil Sorge: il bacio "finto come te" | Video

“Anche questa non scherza. Guarda, qua non c’è niente“, ha detto Ricciarelli riferendosi al seno di Sorge. Immediata la replica di Soleil, a tono: “Amore, quando voi eravate in fila per il seno io ero a prendere un po’ più di cervello“. “Dovresti avere un cervello grosso così, dunque”, ha esclamato Katia rilanciando Quindi Soleil ha concluso in grande stile: “Ma la taglia c’è, il problema è il contenuto! Ho preso solo la materia”.

Katia Ricciarelli e l'amore con Alberto Sordi: "Mi chiamava pancottona"

Non è neanche la prima volta che le due - probabilmente le concorrenti con maggior carattere dentro la casa del GF Vip - si trovano a discutere ed essere rivali. A novembre, seppur in un contesto goliardico, l’espressione rivolta a Soleil era risuonata come un irriguardoso insulto. “Brutta t***a” la frase, ripetuta per ben due volte nel giro di pochi secondi, contro l’ex corteggiatrice di Uomini e donne. Il video di quel momento ha fatto il giro del web ed è stato ricondiviso da numerosi utenti, che si sono riversati su Twitter per commentare la vicenda e chiedere la squalifica. Un episodio rientrato. Ora invece lo scontro sul seno, faccia a faccia, che farà sicuramente discutere.

Bacio tra Sophie e Alessandro al Grande Fratello Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.