Zona Bianca, stasera in tv oggi 29 dicembre 2021 su Canale5: anticipazioni e ospiti

29 dicembre 2021 a

a

a

Non conosce pause la trasmissione di approfondimento Zona Bianca in onda su Rete4 ogni mercoledì. Stasera in tv, oggi 29 dicembre 2021, andrà dunque in onda un'altra puntata del programma prodotto da Videonews e condotto da Giuseppe Brindisi. L’appuntamento è per le ore 21,20. Brindisi, con i suoi ospiti, una puntata che cade a pochi giorni dal capodanno in cui si proverà a raccontare le restrizioni che arriveranno, tra l’aumento dei contagi e la corsa ai tamponi.

Selvaggia Lucarelli contro i no vax: "Farli lavorare grazie ai tamponi veloci è una fesseria inutile"

Nella puntata in onda stasera si parlerà naturalmente della situazione pandemica attuale, a pochi giorni dal capodanno, con dalla variante Omicron sempre più diffusa e la forsennata corsa ai tamponi da parte di molti cittadini che hanno preso d’assalto le farmacie. Poi si parlerà del caro bollette per capire a quanto ammontano gli aumenti e quali sono le soluzioni al vaglio del Governo per arginare i rincari. Tra gli ospiti della serata Silvio Garattini, Matteo Bassetti, Giovanni Toti, Andrea Romano, Vittorio Sgarbi.

Italia verso una nuova stretta. Vaccino o guarigione per andare al lavoro: lockdown solo per i no vax

Bassetti probabilmente approfondirà una tematica che nella giornata di oggi ha esposto sui suoi social: "I dati inglesi sull’impatto della variante Omicron sul sistema sanitario sono molto interessanti. Confermano un virus più contagioso, ma meno grave soprattutto tra i vaccinati. I dati infatti dicono che il rischio di ricovero è pari allo 0.4% dei nuovi casi e quello di morte dello 0.03%. Tra i ricoverati in ospedale la maggioranza poi sono non vaccinati. A questo punto speriamo la Omicron sostituisca presto la Delta anche in Italia. Delta che ci sta facendo penare non poco in ospedale" ha scritto il direttore clinica Malattie Infettive ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Le Regioni: "I vaccinati che entrano in contatto con positivi passino da quarantena ad autosorveglianza"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.