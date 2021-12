Oggi è un altro giorno e La vita in diretta non vanno in onda il 29 dicembre 2021, perché? Ecco il motivo

29 dicembre 2021 a

a

a

Palinsesti Rai stravolti. La causa è lo sciopero indetto - oggi mercoledì 29 dicembre 2021 - da una parte dell'Usigrai, l'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai. Così in particolar modo i programmi del daytime subiranno importanti modifiche che coinvolgeranno i contenitori d'informazione e attualità. A iniziare dal Tg1 che andrà in onda in forma ridotta in tutte le sue versioni, altri programmi condotti da giornalisti professionisti salteranno a causa dello sciopero indetto dopo la decisione di cancellare la terza edizione della TG Regionale e l’edizione del tg sportivo della notte.

Oggi è un altro giorno è uno dei programmi che non andrà in onda oggi. Capita solitamente nei giorni festivi e in concomitanza di dirette che riguardano comunicazioni da parte del Governo. In questo caso a fermare la trasmissione condotta da Serena Bortone è lo sciopero Usigrai. Stessa sorte per La Vita in Diretta. Anche la trasmissione di Alberto Matano oggi si ferma ma, con tutta probabilità, non la rivedremo prima del 3 gennaio 2022. Probabilmente il contenitore pomeridiano di Matano farà ponte per tornare in onda direttamente nel primo giorno lavorativo del nuovo anno. Saltata anche la puntata di Uno Mattina, mentre Storie Italiane è stata anticipata di un'ora. Confermati invece E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e anche L’Eredità di Flavio Insinna.

Ma che programmazione alternativa è stata allestita? Al posto di Oggi è un altro giorno i telespettatori potranno vedere il film Aladdin, mentre anziché La Vita in Diretta andrà in onda - in replica - una puntata del meglio di Tale e Quale Show – Il Torneo con Carlo Conti.

