L'Oroscopo del 2022 di Paolo Fox, le anticipazioni segno per segno

29 dicembre 2021 a

a

a

Immancabile appuntamento - venerdì 31 dicembre 2021 - con l'Oroscopo di Paolo Fox per il 2022. L'ormai classica rubrica curata dal celebre astrologo andrà in onda nel corso della puntata de I Fatti vostri. L'appuntamento con il programma condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi con la partecipazione di Umberto Broccoli, è a partire dalle ore 11,10. Ancora una volta, gli spettatori potranno ascoltare le previsioni segno per segno, sbirciando con la giusta ironia e leggerezza, tra le stelle che caratterizzeranno il nuovo anno. Come sempre le previsioni di Fox saranno accompagnate da grafici - con l'andamento mese per mese - e classifiche (la più attesa è quella dei segni più fortunati). Fox ha però dato alcune anticipazioni per il prossimo anno e le sveliamo in anticipo.

Nostradamus, terribili profezie per il 2022. Una fa paura anche all'Italia: cosa succederà

Ariete: in arrivo un buon anno nuovo e più fortuna in amore e nel lavoro.

Toro: darete felicità alle persone attorno a voi e sono in arrivo dei premi importanti.

Gemelli: vi piace l'effetto sorpresa, vi aspettano giorni circondati dalle persone che amate.

Cancro: bando alla malinconia, allontanate i pensieri negativi e amate anche se vi sembra una corsa a ostacoli.

Leone: i progetti che avete dovuto archiviare torneranno protagonisti. A Capodanno l'amore chiama.

Vergine: non apprezzate le feste, ma quest'anno dovrete ricredervi, grazie al calore delle persone che vi amano.

Bilancia: da tempo cercate un equilibrio, non lasciatevi danneggiare dall'ansia, il Capodanno sarà migliore.

Scorpione: potete contare sulle persone care. Lo Scorpione, negli ultimi tempi, sta bene con se stesso e ciò gli permette di vivere bene le feste anche se da solo.

Sagittario: questo Natale non dovrete spostarvi troppo. Cercate degli svaghi che tengano lontana la noia.

Capricorno: il 2021 si chiuderà in bellezza e durante le feste sarete più passionali che mai.

Acquario: lasciatevi andare alla gioia delle feste e guardate al futuro con fiducia e date serenità a chi vi circonda.

Pesci: durante le feste, ci saranno momenti di malinconia generati da ricordi dolorosi, ma Giove tra pochi giorni spazzerà via la tristezza.

Cenone di Capodanno, piovono disdette. Otto su dieci ci ripensano e annullano al ristorante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.